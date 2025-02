Někdy se až třese barák, když jede kamion. Lidé si stěžují na dopravu v ulici

Měla by to být klidná ulice v oblíbené čtvrti Českých Budějovic, kde budou jezdit hlavně místní. Jenže z ulice J. Dietricha v Mladém mají stovky až tisíce řidičů denně v krajském městě řadu let zkratku. Místem projíždějí i nákladní vozy, na které silnice není připravená.

Provoz ještě zintenzivněl po otevření dálničního obchvatu krajského města, kdy auta ve velkém sjíždějí do centra po Novohradské.

Zklidnění dopravy v místě i v celé čtvrti se tak řeší i v územní skupině města pro Mladé a Nové Hodějovice už delší dobu. Výsledek zatím není žádný.

„Kamiony jezdí naší ulicí celkem běžně. Vnímáme to, i když jsme doma. Někdy se až třese celý barák. Celkově je tady provoz silnější, než by měl být,“ myslí si Jan, který v ulici J. Dietricha bydlí, ale nechtěl zveřejnit celé jméno.

Na schůzku územní skupiny několikrát dorazil také náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš, který shodou okolností v Mladém bydlí. Ani on však stěžovatele moc neuspokojil. Místo pomoci a omezení vjezdu nákladních vozidel mělo podle účastníků schůzek dojít jen na sliby s koncepčním řešením zklidnění dopravy.

„Když jsem toto upozornění dostal, nechali jsme v místě sledovat provoz a nákladních aut je tam naprosté minimum. Prakticky tudy nejezdí,“ reagoval náměstek. Někteří místní si ale kamiony v ulici také nafotili či natočili a stále trvají na tom, aby se město pokusilo průjezdu těžkých vozidel zamezit.

Ve městě se chystá velké sčítání dopravy

Ulici J. Dietricha zná řada budějovických řidičů jako zkratku při trase z Novohradské třeba k bývalé Poliklinice Jih či na Lidickou třídu a dál do města, a samozřejmě i obráceně. Mezi šoféry platí až jakýsi mýtus, že když jsou dole závory na železničním přejezdu, tak na Novohradské pouze posunují vagóny u vlakového nádraží. Jenže takto to většinou není a projet nelze ani v Mladém, protože tam jsou závory také dole.

Město před časem do ulice umístilo měřiče rychlosti, které jsou však jen informativní. Dál platí, že ve frekventované ulici zdaleka ne všichni dodržují předpisy a kvůli hustému provozu musejí řidiči kličkovat a uhýbat se mezi zaparkovaná vozidla.

Klidu v lokalitě nepřispělo ani zprovoznění dálničního obchvatu Budějovic krátce před Vánocemi. Řidiči z D3 sjíždějí na Novohradskou a více i do ulice J. Dietricha či okolních ulic. „Dlouho dopředu přitom bylo jasné, kudy se z dálnice bude do města sjíždět,“ připomíná obyvatel Jan.

Upozornil, že kamiony přes ulici, kde žije, jezdí i do průmyslové lokality v nedaleké Křižíkově ulici, protože je tudy možná navede navigace, nebo zkrátka jen nechtějí místo objíždět přes Novohradskou, Mánesovu a Havlíčkovu kolonii.

Náměstek Lubomír Bureš k tomu ještě přidal, že se letos ve městě chystá velké sčítání dopravy a až na základě toho se pak případně budou dělat konkrétní opatření napříč celým krajským městem.