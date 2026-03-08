Venkovní úniková hra znamená i celodenní výlet. Okruh v České Kanadě má osm kilometrů

Jan Jakovljevič
  11:42aktualizováno  11:42
Vydat se na tajuplnou cestu přírodou a potrápit mozkové závity. To nabízí venkovní únikové hry, které provozuje Jana Tesaříková a její projekt Únikovka venku. Hráči nikdy neznají trasu a postupně ji rozkrývají tím, že vyluští hádanku nebo šifru. Ke každé hře se také váže nějaký příběh nebo tematická linka, kterými na jednotlivých stanovištích postupují.
Autorka únikovek doporučuje, aby měl tým maximálně osm členů, aby se všichni...

Autorka únikovek doporučuje, aby měl tým maximálně osm členů, aby se všichni zapojili. Nejčastěji chodí rodiny s dětmi, měli ale i školní výlety. Větší skupiny se zpravidla rozdělí a vyrážejí chvíli po sobě. Některé okruhy zvládnou za tři hodiny, jiné až za osm. (březen 2026) | foto: Foto: Archiv Jany Tesaříkové

Únikovka venku Janu Tesaříkovou napadla za covidu při procházce v přírodě....
Aktuálně je Jana Tesaříková na rodičovské, předtím pracovala jako...
Malá vodní elektrárna má stát blízko zříceniny hradu Dívčí kámen.
Pohled na Bechyni z mostu, kterému se říká Duha.
5 fotografií

„Je to v podstatě taková šifrovačka. Konkrétní úkoly vycházejí například z táborových šifer, jako je polský kříž, morseovka. Jsou tam ale i originálnější hádanky, které mě napadly a nemají žádný základ v jiné hře,“ přibližuje 33letá Jana Tesaříková. Celkem mají devatenáct únikových her, v jižních Čechách jich z toho nabízejí hned jedenáct.

Projít si některou z tras mohou zájemci i ve středních Čechách, na Moravě nebo na západě republiky. Kromě dopředu neznámé cesty a dějové linky pojí všechny hry to, že jejich trasa je okružní. Délka jednotlivých her se pohybuje od třech do osmi kilometrů.

Únikovka venku Janu Tesaříkovou napadla za covidu při procházce v přírodě. (březen 2026)
Aktuálně je Jana Tesaříková na rodičovské, předtím pracovala jako personalistka. (březen 2026)
Autorka únikovek doporučuje, aby měl tým maximálně osm členů, aby se všichni zapojili. Nejčastěji chodí rodiny s dětmi, měli ale i školní výlety. Větší skupiny se zpravidla rozdělí a vyrážejí chvíli po sobě. Některé okruhy zvládnou za tři hodiny, jiné až za osm. (březen 2026)
Malá vodní elektrárna má stát blízko zříceniny hradu Dívčí kámen.
5 fotografií

Nejdelší, osmikilometrová trasa provede hráče krásami České Kanady. Na její absolvování potřebují osm hodin, jde tak o celodenní výlet. „Ostatní hry trvají zpravidla tři hodiny a více. Přibližně to vychází, že co kilometr, to hodina, protože člověk sice ujde kilometr za chvilku, ale jak u toho luští šifry, tak se to nasčítá,“ upřesnila Tesaříková.

Putování Českou Kanadou vede například kolem vodní pily, kde je možné vyrazit i na prohlídku, po cestě je i kozí farma. Platí však, že trasy převážně necílí na známá místa a nabízí spíš procházku neznámým terénem. V Jihočeském kraji je možné takto prozkoumat například i Bechyni, Lipno nad Vltavou, Hlubokou nebo Dívčí Kámen. Nejnovější trasou je Soběslav.

Kdo neví, může požádat o radu

Hrát je možné po celý rok. „Není špatné počasí, je jen špatné vybavení, špatné oblečení. Takže když si lidé vezmou pláštěnky a gumovky, tak je to určitě v pohodě,“ míní. Hry cílí i na různé věkové skupiny. Mají i hospodskou únikovou hru, která je od osmnácti let. Ta se odehrává i uvnitř a hráči obejdou osm hospod. Nikdy však nevědí, která bude ta další.

Okružní trasy také pomáhají tomu, že se na nich lidé neztrácejí. Ale stává se, že někde špatně odbočí a kousek jdou nesprávným směrem. K dispozici mají také telefonní číslo, na které se mohou obracet, když si nejsou jistí. Této možnosti využívá asi 50 procent z nich.

Test únikových a šifrovacích her. V Česku najdete skvosty, zaměstnají mozek i tělo

Přinést únikové hry do jižních Čech ji napadlo při jedné z procházek za covidu. Předtím žila deset let v Praze, kde si tento druh zábavy poprvé vyzkoušela. „Přišlo mi to zajímavé a napadlo mě, že venkovní únikovky v jižních Čechách nemáme,“ líčí. Nebylo to však tak, že by ji přímo při cestě přírodou napadaly úkoly. Nejdříve si vybrala vhodnou trasu a doma pak řešila její možnosti.

Začátek provozu her se ovšem zkomplikoval. „V den, kdy měla jít první kontrolní skupina s fotografkou, jsem místo do lesa odjela do porodnice,“ směje se. Nakonec začali jen o pár týdnů později. Vytvořila si web, reklamu, manžel jí pomohl s prvotní grafikou a po rozpačitém začátku vznikly i další trasy. Později si sehnala i pomocnice, které docenila, obzvlášť když se jí narodila druhá dcera a práce musela jít dočasně na druhou kolej.

Chtěla by vytvořit zábavní park

Hry si v současnosti každoročně zahrají desítky až stovky skupin. Autorka únikovek doporučuje, aby v nich bylo maximálně osm členů, aby se všichni zapojili. Nejčastěji chodí rodiny s dětmi, měli i školní výlety, tábory nebo teambuildingy. Větší skupiny se zpravidla rozdělí po osmi a vyrážejí chvíli po sobě.

Objednávky nejčastěji přijímají přes webové stránky. K samotnému hraní pak musejí dostat podklady a pomůcky. „Někde se vyzvedávají na infocentru, někde je posíláme poštou, někde je dostanou mailem. Těch variant je více a ne na všech trasách jsou dostupné,“ dodává Tesaříková, která únikovky provozuje už pátým rokem. Na způsobu doručení materiálů závisí i cena her. Ta se pohybuje od 999 do 1 899 korun.

Návrat do dětství. Dospělí si taky rádi hrají, od deskovek po ukulele

Aktuálně je na rodičovské dovolené, předtím pracovala jako personalistka. Ve volném čase ráda sportuje. „Hraju volejbal, jezdím na snowboardu, běžkách, kole, bruslích nebo chodím na procházky se psem,“ přibližuje. Mimo to ráda čte a maluje, spoustu času vkládá i do práce kolem nového domu, snaží se dodělat doktorát na ekonomické fakultě a učí se na klavír.

V budoucnu by ráda v okolí Budějovic vytvořila zábavní park. Podrobnosti si však chce zatím nechat pro sebe. „Jsem člověk, který je plný vizí, je pro mě strašně jednoduché dostat nápad a něco začít tvořit. Horší pak pro mě je kontrola a nějaké dotahování,“ uzavírá s úsměvem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Biatlon v Kontiolahti 2026: Kvarteto žen jede ve štafetovém závodě o medaile

Tereza Voborníková vyráží do vytrvalostního závodu ve finském Kontiolahti.

Ženy vstoupily do štafetového závodu. Jedná se o poslední vystoupení žen ve finském Kontiolahti. Češky pomýšlí na nejvyšší umístění.

8. března 2026  14:29

TCL podněcuje venkovní kampaní a aktivitami značky s tématem Zimních olympijských her inspiraci po celé Itálii

8. března 2026  14:05

Huawei uvádí na trh řešení AI Education Center (AIEC)

8. března 2026  13:54

CGTN: Jak Čína připravuje půdu pro silný start svého dalšího pětiletého plánu a otevírá globální příležitosti

8. března 2026  13:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MDŽ. Nejen v letňanském květinářství měli na dnešní svátek žen napilno.

vydáno 8. března 2026  13:45

Most Inteligence

Most Inteligence

Most Inteligence v Praze 4-Braníku.

vydáno 8. března 2026  13:45

Smíchovské nádraží

Smíchovské nádraží

Pohle na jeřáby na Smíchovském nádraží z Palackého náměstí.

vydáno 8. března 2026  13:44

Obchody v centru Znojma živoří, problémy navíc prohloubila oprava náměstí

Oprava náměstí Svobody ve Znojmě komplikuje život místním obchodníkům. (únor...

Podnikatele v centru Znojma trápí úbytek zákazníků a nízké tržby. Umocnilo se to ještě před časem, kdy odstartovala rekonstrukce tamního náměstí Svobody. Radnice slibuje, že chce do budoucna zlepšit...

8. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8....

V neděli po 9. hodině ráno přijali policisté na tísňové lince 158 informaci o tom, že při vypouštění rybníka v obci Kněžmost bylo objeveno vozidlo. Na místo proto zamířili policisté i hasiči. Uvnitř...

8. března 2026  12:52

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Poslední den nabídne dva závody

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Čeští biatlonisté se vrátili do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava, kterou po nemoci doplnil ještě Vítězslav Hornig. Ve výběru nechybí bronzová medailistka...

8. března 2026  12:29

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Moravskoslezští zastupitelé si přivstanou. Hejtman spěchá na jednání s premiérem

Jednání moravskoslezského zastupitelstva (21. října 2024)

Zastupitelé Moravskoslezského kraje v pondělí 16. března zasednou nejčasněji v novodobé historii. Jejich jednání začne už v sedm hodin ráno, tedy o dvě hodiny dříve než obvykle. I v rámci obecních i...

8. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Cestovní ruch pod dohledem. Data z platebních karet ukážou chování turistů

Večerní turismus v centru Prahy

Turisté se ocitají pod lupou. Detailní pohled na jejich chování a pohyb v reálném čase usnadní analytická data společnosti Mastercard. Praze to umožní efektivně usměrňovat cestovní ruch a „obrušovat...

8. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.