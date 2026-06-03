Univerzita v Českých Budějovicích uvolní na léto pro veřejnost své parkoviště

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích uvolní na letní měsíce své parkoviště s kapacitou 130 míst pro veřejnost. Jde o parkoviště v ulici Na Zlaté stoce ve čtvrti Čtyři Dvory. ČTK to řekla mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welzlová.
"S Jihočeskou univerzitou se nám podařilo dojednat, že řidiči budou moci využívat její služební parkoviště v období, kdy neprobíhá výuka. Jde tedy o období od 1. června do 30. září," uvedl náměstek českobudějovické primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko).
Parkoviště je u budovy vědeckotechnického parku Jihočeské univerzity. Od 1. října bude prostor zase sloužit pro potřeby univerzity. "Tato novinka je jedním z výsledků výborných vztahů mezi městem a Jihočeskou univerzitou," uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko), která před nástupem do vedení města byla děkankou ekonomické fakulty Jihočeské univerzity.
České Budějovice podobně jako další větší města dlouhodobě řeší problémy s nedostatkem parkovacích míst. Radnice proto například připravuje stavbu parkovacího domu na sídlišti Máj s kapacitou čtyř stovek aut. Někteří obyvatelé sídliště však projekt kritizují mimo jiné kvůli tomu, že dům bude stát na místě, kde je nyní zeleň a stromy.