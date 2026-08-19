Úřad ukončil EIA u projektu výstavby rekreačního areálu u Soumarského mostu

Jihočeský krajský úřad ukončil posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) u záměru projektu výstavby rekreačního areálu u Soumarského mostu na Prachaticku. O ukončení požádal investor. Neznamená to však nutně, že by u Soumarského mostu žádný rekreační resort nevznikl. ČTK to řekla Kateřina Pernikářová z jihočeského krajského úřadu.
Investor, kterým je společnost Alka Investments, plánoval výstavbu 11 rekreačních domů pro pět desítek lidí. "Nemusí nám sdělovat důvody, proč požádal o ukončení zjišťovacího řízení. Pokud udělá změny v připravovaném projektu, může klidně v záměru dál pokračovat," uvedla.
Spolek Občané a přátelé Vltavského luhu z Volar na Prachaticku podal před několika dny kvůli projektu podnět České inspekci životního prostředí (ČIŽP). Tvrdí, že v místě, kde má stát rekreační resort, je otevřená montážní jímka s tekutinami, které mohou poškodit přírodu. Jímka je v bývalém průmyslovém areálu a podle spolku v ní jsou použitý olej a ropné látky.
Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou podléhá přísnějšímu režimu ochrany. Je v šumavském národním parku, návštěvní řád v minulosti zavedl regulaci splouvání lodí na Vltavě. Nadměrný provoz na řece může ovlivnit populaci mlže perlorodky.
Vedení společnosti Alka Investments neuvedlo, jaký záměr dále s lokalitou má. "Můžu si dělat co chci, je to jen moje věc a nemusím k tomu nikomu nic říkat," odpověděl ČTK předseda představenstva Alka Investmenst Pavel Hraba na dotaz, zda investor bude chtít u Soumarského mostu rekreační areál postavit.