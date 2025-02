Útok druholigového Táborska posílil Patrik Voleský

Patrik Voleský pochází z Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. V žákovském věku s fotbalem začal v FK Česká Třebová, v kategoriích U13 a U14 působil v FK Pardubice a v dorosteneckém věku odešel do SK Sigma Olomouc.

Působil mj. v 1. HFK Olomouc či Sokolově. V roce 2021 odešel do slovenského klubu MFK Skalica, následně hrál za FC Košice a od roku 2023 působí v KFC Komárno, se kterým loni v červnu vybojoval premiérový postup do nejvyšší slovenské soutěže. Na postupu měl velkou zásluhu s 12 góly. V aktuálním ročníku Nike Ligy nastoupil do deseti zápasů a vstřelil tři góly, jeden přidal v poháru.