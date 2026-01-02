Soud se zabýval jednou lokalitou, kritici však tvrdí, že podobných nesrovnalostí je v územním plánu obce víc. „Panují tu poměry jako za feudalismu,“ uvedl žalobce Olexandr Makovetskyi.
Muž žije na Lipensku dlouhé roky a je majitelem Rezidence Club Canada v centru obce. Napadl změnu části územního plánu žádostí o přezkum a nakonec i soudně. Tvrdí, že přes jeho námitky i změna dovoluje na sousedním pozemku větší plošnou zastavěnost a výšku budov, zatímco jeho stále omezuje.
Válka podnikatelů na Lipně míří k soudu. Územní plán je účelový, tvrdí kritici
Vadí mu, že budoucí apartmány projektu Korzo Lipno budou zastiňovat jeho objekt a rušit výhled na jezero. Příslušnou změnu územního plánu krajský úřad v přezkumném řízení zrušil. Pozemky leží v centrální části obce.
Za novým projektem Korzo Lipno stojí budějovičtí podnikatelé tvořící korporaci. Část tohoto sídliště s apartmány už stojí. Firma je nabízí k pronájmu nebo prodeji jako investiční byty.
Podle rozsudku krajského soudu byla žaloba na změnu územního plánu č. 5 důvodná. Její autor se podle soudu jednak dostatečně nevypořádal s námitkami veřejnosti a nakonec schválil dokument, který zasahuje do vlastnických práv žalobce.
Soud konstatoval, že důvodem podobných sporů je v této intenzivně se rozvíjející obci snaha o zvyšování zastavitelnosti pozemků. Jde o největší rekreační oblasti kraje. Obci uložil soud zaplatit náklady řízení ve výši 17 269 korun.
Obec se v procesu hájila tím, že žalobce získal pozemek v roce 2015 a byl už v začátku s regulací zastavitelnosti seznámený. Ta zůstala i po změně územního plánu 35 procent. Majitel sousedního pozemku, firma Xara, má naopak nově zastavitelnost 75 procent. Obec ji zvýhodnila, protože chce stavět na místě bývalé uhelné kotelny v takzvaném brownfieldu.
Odborníci i chataři založili spolek bojující proti zástavbě Lipenska
Tyto argumenty soud neuznal. Proti rozsudku je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Na dotaz, zda takový opravný prostředek obec využije, nedostala redakce MF DNES odpověď. Místostarosta Pavel Macák odkázal na starostu Zdeňka Zídka, ten ale na telefonické, e-mailové ani SMS dotazy nereagoval.
Podle Makovetského nejsou takové poměry v obci ojedinělé. Ministerstvo životního prostředí nedávno písemně upozornil na černou stavbu, která vzniká na obecním pozemku rovněž v centrální části. Kromě už vybudovaných základů na ní pokračuje nepovolené kácení stromů. Odbor životního prostředí českokrumlovského městského úřadu k tomu potvrdil, že povolení ke kácení nevydal a ani nezahájil v tomto směru správní řízení. Dokument má MF DNES k dispozici.
