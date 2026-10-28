Úzkokolejka dnes přivezla do Nové Bystřice atmosféru vyhlášení republiky

Zpátky do okamžiku, kdy bylo v roce 1918 vyhlášeno Československo, dnes přivezl cestující z Jindřichova Hradce parní vlak po úzkorozchodné trati do Nové Bystřice. Na nádraží se návštěvníci mohli setkat s dvojníkem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, navštívit četnickou stanici s arestem, poštu, ochutnat guláš přivezený vojáky z fronty či zhlédnout přehlídku dobové módy. Na novobystřickém nádraží očekávalo příjezd představitele prvního československého prezidenta na 1000 lidí.
"Využili jsme úzkorozchodnou trať, její parní lokomotivu, a akce se tak jmenuje Republika přijíždí úzkokolejkou. Takže ta revoluce, informace z Prahy o tom, že vznikla republika, přijela vlakem," řekl ČTK Dan Urbánek, vedoucí Spolku vojenské historie Renata. Všechny stánky měly pro okamžik vyhlášení republiky malované cedule se dvěma stranami. Jednu ještě se znaky c. a k. orlicí a druhou už s dvouocasým lvem. Malý kamelot také roznášel noviny Rovnost s prohlášením samostatného státu.
S přehlídkou historického oblečení dorazily do Bystřice dámy z Telče. "Děláme ukázky modelů od Marie Antoinetty až po retro," řekla ČTK Marie Kliková z Dobové módy Telč. Mezi tisíci modely, které spolek pravidelně ukazuje na různých akcích, jsou originály i repliky a zajímavosti s doplňky a kočárky.
Do přerodu starého habsburského mocnářství do Československé republiky se zapojilo více než 100 herců a účinkujících. Návštěvníci viděli ukázky ze života vojáků, prostých obyvatel i válečných zajatců. Předvedla se jim historická technika i polní kuchyně s republikovým gulášem.
Další jízdu parních vlaků úzkokolejka chystá na 5. prosince s Mikulášem, čertem a andělem. Na Silvestra spojí cestu s oslavami 120. výročí trati Jindřichův Hradec - Obrataň. Kromě přípitku ve vlaku budou mít cestující možnost pořídit si suvenýry z limitované edice k výročí.