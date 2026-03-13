Počítáme s tím, že obě tratě budou sjízdné nejpozději ke 3. dubnu. Takový výhled nastínil v lednu majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček. Nyní do tohoto data zbývá necelý měsíc. „Bude to natěsno, ale stíháme,“ ujistil.
Na trati v těchto dnech pracuje dvacet dělníků firmy Swietelsky. „Dáváme výhybky do normovaného stavu, měníme pražce. Zrovna jsme si objednali 1 200 pražců. Je tu i dvoucestný bagr,“ přiblížil Fikáček. Pro obnovení provozu jsou důležité také pokračující víkendové brigády.
Dobrovolníci prý stále chodí a dostávají na starost méně odborné práce. „Například jsme rozmisťovali pražce podél trati, aby byly připravené pro bagr, nebo jsme vysekávali roští okolo kolejí, aby byly stanovené rozhledy a aby byly přejezdy bezpečné,“ upřesnil.
Přestože dělají všechno, co je v jejich silách, aby uvedli obě trati do nejlepšího možného stavu, majitel uvedl, že traťová rychlost bude muset být na mnoha místech snížená.
„Jízdní doby jsou o dost delší, než bývaly dříve. Do Obrataně by to měla být hodina a padesát minut, dříve se tam jezdilo za hodinu a třicet pět minut,“ ilustroval. Zároveň doplnil, že oproti jízdám z loňského podzimu dojde k drobnému zrychlení.
Chystá se pětiletá smlouva
Pro obnovení pravidelného provozu na tratích Českou Kanadou byla nezbytná spolupráce s kraji. Fikáček sdělil, že už mají připravené vzory smluv a počítají se smlouvou na letošek a následně na pět dalších let. Ta dlouhodobá je zásadní, aby mohli čerpat státní dotace na údržbu infrastruktury.
To potvrdil i jihočeský hejtman Martin Kuba. Podle plánovaného kontraktu by měly turistické vlaky na úzkokolejce jezdit minimálně do roku 2031. O záměru ho uzavřít je nutné informovat Evropskou komisi, což na svém únorovém zasedání schválili krajští zastupitelé.
|
Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit
„Vlaky bude možné využívat především jako turisticky atraktivní dopravu. Není to doprava, která by měla nahrazovat autobusy, což by se nevyplatilo a nechceme se k tomu vracet,“ komentoval Kuba. Přímo z krajského rozpočtu má na provoz jít 12 milionů korun, další tři miliony poputují z mezikrajské smlouvy s Krajem Vysočina.
Zájem o turistický provoz má právě i Vysočina. Ani tam nepočítají s tím, že by měly vlaky sloužit k cestám do škol nebo práce. Přesnou částku, kterou provoz podpoří, však dosud nesdělili. Mluvčí Vysočiny Jitka Svatošová v polovině února uvedla, že kraj zveřejnil záměr uzavřít smlouvu. „Tato lhůta končí 30. března a až následně je možné ji s dopravcem podepsat,“ konstatovala.
Podle dokumentu, který projednali jihočeští zastupitelé, začne provoz v příštích letech vždy na Velký pátek. Od června do září včetně budou vlaky přepravovat cestující denně. Na jaře a v říjnu vyjedou vždy o víkendech a svátcích. Pokaždé má jezdit pět párů vlaků.
Lidé přispěli 1,7 milionu korun
Letos vyjedou ve stejném režimu vždy páry tři. Známý je už i ceník. „Z Jindřichova Hradce do Obrataně je to asi 46 kilometrů a obyčejné jízdné by mělo být 73 korun. Druhá trať do Nové Bystřice má 33 kilometrů, tam by mělo být celé jízdné za 55 korun,“ řekl Libor Boček, který na úzkokolejce pracuje. Zavazadlo vyjde na 50 korun, pes na desetikorunu.
Do posledního měsíce vstoupila v těchto dnech také sbírka na portálu Donio. Na rozjetí úzkokolejky zatím lidé přispěli přes 1,7 milionu korun. Pravděpodobně se tak nepodaří dosáhnout na devět milionů, které by stačily na kompletní opravu podbíječky nutné pro údržbu trati.
|
Obě tratě chci zprovoznit do Velikonoc, říká nový majitel legendární úzkokolejky
Fikáček je však vděčný za každý příspěvek. „Je skvělé, že má o úzkokolejku někdo zájem, a je to fakt pěkná částka. Budeme ale muset shánět ještě další peníze, abychom dotáhli podbíječku, která je pro nás klíčová,“ vysvětlil Fikáček. Jen počítač do tohoto stroje podle něj stojí dva miliony.
Než spustí pravidelný provoz, plánuje už pouze jediné víkendové jízdy. Ty se uskuteční o víkendu 21. a 22. března a vagony mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenicí nad Lipou potáhne lokomotiva přezdívaná Prasátko. Jízdenky je možné zakoupit na webu společnosti Gepard Express. Plné jízdné činí 240 korun, děti do 15 let zaplatí polovinu. V ceně je komentovaná prohlídka depozitáře v Lovětíně.
„Jinak máme ale trať rozebranou, takže další jízdy nejsou možné. Prasátko je lokomotiva, která předtím v pravidelném provozu nejezdila,“ podotkl Fikáček. Doplnil, že jde původně o posunovací lokomotivu předělanou z normálního rozchodu na úzký.