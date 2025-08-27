Úzkokolejka ožívá i díky dobrovolníkům. Jindřichův Hradec nabízí půjčku 20 milionů

Jan Jakovljevič
  8:42
První vlak s turisty má vyjet na úzkokolejku mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenicí nad Lipou v září. Jindřichohradecká radnice nabízí firmě Gepard Express půjčku 20 milionů korun. Dnes o tom budou jednat zastupitelé. Nový majitel navíc vyhlásil amnestii, aby lidé vraceli suvenýry, které od trati odnesli.
V srpnu 2024 se po téměř dvou letech zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. Vozila turisty jen na krátkém úseku mezi Novou Bystřicí a zastávkou Hůrka.

Brigády organizuje každý víkend. „Chodí od dvaceti do čtyřiceti lidí. Vysekáváme například rozhledové poměry, opravujeme návěsti, natíráme přejezdy,“ vypočítal Albert Fikáček, majitel společnosti Gepard Express, která zvítězila v tendru na koupi zkrachovalých jindřichohradeckých úzkokolejek.

Zapojit se může každý, kdo se chce podílet na znovuzprovoznění tratí. Zatím se sešli pětkrát, dalších víkendových brigád bude ještě mnoho. Práce je v okolí dráhy na každém kroku a organizátoři jsou rádi za každou pomoc.

„Na začátku dostanou základní bezpečnostní školení a pak jim přidělíme konkrétní práci. Nejraději máme brigádníky, kteří mají vlastní křovinořez, zároveň si ale mohou půjčit některý z našich, i když jich máme jen omezené množství,“ popsal Fikáček.

Zadlužená jindřichohradecká úzkokolejka zamíří k novému majiteli, čeká se na soud

Pomáhat chodí také zaměstnanci Správy železnic a dopravců, jimž svěřují odbornější práce, jako je promazávání výhybek, a zároveň na místě dělají dohled.

První vlak chtějí na koleje vypravit při festivalu Obrataňka, který plánují na 19. až 21. září. Jel by z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou. „Je to vlastně jediný velký úsek trati, kde máme nejen úřední povolení, ale i bezpečnostní osvědčení,“ vysvětlil Fikáček.

Letošní ročník festivalu je pokusný, ale chtěli by ho pořádat každoročně. Případný výtěžek by organizátoři investovali do opravy podbíječky. Ta je nezbytná pro zajištění správných traťových poměrů, které umožní cestovat rozumnou rychlostí.

„Aktuálně oprava stojí 35 milionů, my věříme, že to zvládneme za dvanáct, ale i to je hodně peněz,“ posteskl si Fikáček. Trať není podbitá od roku 2018, proto je podle něj zprovoznění stroje klíčové.

Obnovení pravidelného provozu ale není možné v tuto chvíli naplánovat. Kraje Jihočeský a Vysočina ho mohou objednat až ve chvíli, kdy bude trať sjízdná. Fikáček ale předpokládá, že to bude ještě letos, a pak začnou jednání o objednání dopravy.

Nákladné bude také oživení vozového parku úzkokolejky. Prý není jediné vozidlo, které by nevyžadovalo investice. „Nicméně dvě soupravy jsou lehce zprovoznitelné, to znamená za vyšší stovky tisíc až jednotky milionů, což máme nyní v plánu. Budou to právě ty soupravy, které vyjedou na festival,“ komentoval Fikáček.

Při pracích v okolí trati zjistili i jednu nepříjemnou věc, a to, že jim lidé od trati odnesli řadu suvenýrů. Nejde však o předměty, které by ovlivnili provozuschopnost trati. „Vyhlásili jsme amnestii na výpůjčky. Jedná se spíš o ty menší věci, jako lavička, cedule, kilometrovník,“ přiblížil Fikáček.

Jindřichův Hradec nabízí půjčku 20 milionů

Radní Jindřichova Hradce se rozhodli obnovu úzkokolejky podpořit půjčkou 20 milionů korun, která má být posledním dílem do skládačky financování celé transakce. Gepard Express musí k nabytí úzkokolejek složit do konce srpna 83 milionů korun. Jako první o tom informoval portál zdopravy.cz.

Je to vůbec poprvé, kdy město chce finančně podpořit soukromý subjekt, starosta Michal Kozár zároveň říká, že tak činí také naposledy. „Pokud bychom to nepodpořili, celý proces by se pravděpodobně vrátil na začátek. Vnímáme, že úzkokolejka je unikát a zaslouží si naši podporu,“ podotkl Kozár.

Podle něj přerušení provozu ovlivnilo celý region a turisté se na možnost jízdy často ptají. Navrácení úzkorozchodných souprav na koleje vyhlíží rovněž starosta Nové Včelnice Tomáš Hrubec. „Máme radost z toho, že znovuzprovoznění je na dobré cestě, pro město to znamená oživení turistického ruchu,“ nastínil.

Jindřichohradecká úzkokolejka zase pojede. Nový majitel kvůli ní prodal autobusy

Půjčku nyní musí posvětit jindřichohradecké zastupitelstvo na svém jednání 27. srpna, které začne v 16 hodin. Jeho rozhodnutí však Kozár předjímat nechtěl. Věří ale, že většina chápe důvody pro poskytnutí půjčky.

Opoziční zastupitel Aleš Vyhnálek (SPD) zatím neví, jak bude hlasovat, nevylučuje však, že projekt podpoří. „Mám dilema. Chci, aby vlaky jezdily, ale pořád nejsem rozhodnutý,“ přemýšlel. Vadí mu, že by město mělo půjčovat peníze soukromníkovi.

Jeho rozhodování by prý mohlo usnadnit, kdyby se Fikáček sešel před jednáním se zastupiteli, kteří by o to měli zájem, a všechno vysvětlil.

Pokud by půjčka přes zastupitelstvo neprošla, musel by Gepard Express prodat své vagony výrazně pod cenou, aby měl peníze k dispozici co nejrychleji. Zároveň by neměl dostatek financí na to, aby trať zprovoznil rychle a komfortně.

Půjčka, která půjde přímo do zprovoznění trati, dává firmě čas na dokončení původně plánované transakce. „Nestalo by se to, že bychom Jindřichohradecké místní dráhy nebo jejich aktiva nekoupili, k tomu dojde v každém případě. Pouze nám potom bude na opravu trati chybět čtyřicet milionů. Oni nám vlastně dávají čas, abychom mohli dotáhnout tu původně plánovanou transakci,“ uzavřel Fikáček.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.