Další obrat. Majitelem jindřichohradecké úzkokolejky bude Gepard Express

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:02
Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) získá společnost Gepard Express. Věřitelský výbor na pondělní schůzi souhlasil s prominutím zmeškání lhůty k uhrazení 83 milionů korun. Je to další obrat v kauze. Ještě před několika dny to vypadalo, že úzkokolejku bude provozovat firma Fexlin, protože Gepard Express za ni včas nezaplatil.

Soupravy, které vozily cestující po úzkokolejce, stojí na nádraží v Jindřichově Hradci. | foto: Karel Hrdina, MF DNES

Majitel Gepard Expressu, Albert Fikáček, by tak mohl podnik převzít na začátku října. Brněnská společnost nabízí cestování do méně známých destinací v Česku i zahraničí. Podle dřívějších vyjádření Fikáčka se chce nyní soustředit hlavně na obnovu úzkokolejky.

„Věřitelský výbor mi uložil vzhledem k tomu, že už je doplaceno, abych s nimi uzavřel smlouvu o prodeji obchodního závodu. Teď musím počkat, až dostanu zápis z jednání věřitelského výboru a vstoupím v jednání zřejmě s právním zástupcem firmy Gepard Express,“ popsal insolvenční správce David Jánošík, který také bude o vývoji informovat insolvenční soud.

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě získá druhý zájemce, první nezaplatil včas

Po doladění detailů smlouvy bude moct firma převzít obchodní závod. Z částky 83 milionů korun se uspokojí zajištění věřitelé a další závazky podle zákona.

Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi zkrachovalých jindřichohradeckých úzkokolejek, nestihla složit celou částku do půlnoci z 1. na 2. září. Požádala proto věřitelský výbor o prodloužení lhůty do 19. září.

Úzkokolejka ožívá i díky dobrovolníkům. Jindřichův Hradec nabízí půjčku 20 milionů

Výbor ale 11. září schválil, že přijme nabídku druhého v pořadí, společnosti Fexlin, za kterou stojí podnikatel Otakar Moťka a která nabídla částku 81,35 milionu korun. Podle soudu ale bylo možné podmínky výběrového řízení změnit.

„Soud (...) nemá za přesvědčivě vysvětlenou a doloženou hrozbu ‚významného rizika zpochybnění celého procesu prodeje‘, pokud by věřitelský výbor akceptoval úhradu celé kupní ceny s několikadenním zpožděním,“ uvedl soud ve vyjádření v insolvenčním rejstříku.

Jindřichohradecká úzkokolejka má další problém, kupec neuhradil včas celou částku

Podle soudu je hlavním zájmem prodat podnik nejvyšší nabídce. Soud také zdůraznil, že věřitelský výbor rozhodoval o prodeji druhému účastníkovi v době, kdy už měl insolvenční správce všechny peníze od Gepard Expressu na účtu. Zpoždění činilo deset dní.

JHMD loni získala povolení k provozu na tratích Nová Bystřice – Hůrky a Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou. Vlaky jezdily jen v úseku Nová Bystřice - Hůrky.

Věřitel Jan Kysela připravil reorganizační plán, který ale většina věřitelů letos v únoru nepřijala a Kysela následně plán stáhl. Českobudějovický soud pak na konci března vyhlásil konkurz.

K prodeji bylo 15 nádraží včetně budov, sedm z nich lze využívat pro rekreační ubytování. Dále se prodávaly dvě úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně, lokomotivy a vagony, různá vozidla, vybavení apartmánů, dopravních kanceláří, čekáren, kanceláří a opravny vozidel.

Gepard Express založil Fikáček v roce 2019. Nyní se zaměřuje především na návrat pravidelného provozu na úzkokolejku a na rozvoj komunitního cestování po železnici. Snahou je nabízet projekty spojující zábavu a poznávání méně známých koutů Česka a netradičních destinací, jako je třeba do Bosna, Slovinsko nebo Moldavsko.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Brno chce zrušit výběrové řízení na firmu, která má zbourat stadion za Lužánkami

Vedení Brna hodlá zrušit neukončené výběrové řízení na firmu, která má za 165 milionů korun bez DPH zbourat chátrající stadion za Lužánkami. Podle původních plánů města měly práce na demolici začít v...

22. září 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Marná snaha. Opozice v Havířově neuspěla s návrhem odvolat obviněné politiky

Primátor Havířova Ondřej Baránek (ANO) a náměstek pro sport Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov) si udrželi své funkce i po obvinění z machinací s městskými byty. Část opozice sice v pondělí na...

22. září 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Zlínský kraj dá školám tři miliony korun na mzdy nepedagogů

Zlínský kraj dá tři miliony korun na mzdy nepedagogických pracovníků. Krajským školám totiž chybí peníze od státu na vyplácení mezd školníkům, uklízečkám či...

22. září 2025  16:48,  aktualizováno  16:48

„Ovládli dopravní podnik.“ Obžaloba kauzy Dozimetr popisuje získávání vlivu ve firmě

Pražský dopravní podnik (DPP) je zase jednou ústředním motivem líčení v soudní síni. U Obvodního soudu pro Prahu 9 v Justičním areálu na Míčánkách začalo v pondělí projednávání korupční kauzy...

22. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Olomouci bylo zprovozněno nové zařízení dlouhodobé péče se 120 lůžky

V Olomouci-Neředíně dnes bylo otevřeno nové zdravotnické zařízení dlouhodobé lůžkové péče Senatorium Olomouc. Poskytuje hospitalizaci stabilizovaným pacientům...

22. září 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

AVE CZ umístila kvůli leteckému provozu na čáslavskou skládku červená světla

Odpadová společnost AVE CZ umístila na čáslavskou skládku červená obrysová světla. Světelnou signalizaci si podle ní vyžádaly státní orgány, jde o bezpečnostní...

22. září 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

V Rokycanech začala půlmiliardová přestavba sokolovny na kulturní centrum

Poklepáním na základní kámen dnes v Rokycanech oficiálně začala přestavba a přístavba sokolovny na kulturní, komunitní a společenské centrum. Akce s rozpočtem...

22. září 2025  16:34,  aktualizováno  16:34

Hasiči ukáží záchrannou techniku i vyproštění osob z auta při požáru

Už 80 let chráníme město. A budeme dál. Tak se jmenuje akce, která se v sobotu koná u příležitosti oslav 80 let hradeckých hasičů v Parku 360 na letišti. Začátek je v 10 hodin.

22. září 2025  18:16

Na silnici I/34 u Lásenice se čelně srazila auta, vozovka byla uzavřena

Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dnes dopoledne čelně srazila dvě auta. Vozovka z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic byla kvůli...

22. září 2025  16:30,  aktualizováno  16:30

Příprava likvidace nebezpečných styrenů na skládce u Litvínova začala

Začala příprava ploch pro likvidaci nebezpečných styrenů na skládce Celio u Litvínova. Práce mají podle schváleného harmonogramu skončit do tří let. Na skládce...

22. září 2025  16:26,  aktualizováno  16:26

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Kárný senát snížil žalobci Pavlu Petrovi plat za pracovní pochybení o 15 procent

Kárný senát olomouckého vrchního soudu snížil dnes za pracovní pochybení plat státnímu zástupci z Okresního státního zastupitelství Brno venkov Pavlu Petrovi o...

22. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Šlapanice otevřely polyfunkční objekt s krizovým bytem, zvěrolékařem i obchody

Šlapanice na Brněnsku dnes po necelých dvou letech stavby otevřely nový dvoupodlažní polyfunkční dům. Jeho součástí je městský krizový byt, prostory pro...

22. září 2025  16:17,  aktualizováno  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.