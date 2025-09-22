Majitel Gepard Expressu, Albert Fikáček, by tak mohl podnik převzít na začátku října. Brněnská společnost nabízí cestování do méně známých destinací v Česku i zahraničí. Podle dřívějších vyjádření Fikáčka se chce nyní soustředit hlavně na obnovu úzkokolejky.
„Věřitelský výbor mi uložil vzhledem k tomu, že už je doplaceno, abych s nimi uzavřel smlouvu o prodeji obchodního závodu. Teď musím počkat, až dostanu zápis z jednání věřitelského výboru a vstoupím v jednání zřejmě s právním zástupcem firmy Gepard Express,“ popsal insolvenční správce David Jánošík, který také bude o vývoji informovat insolvenční soud.
Po doladění detailů smlouvy bude moct firma převzít obchodní závod. Z částky 83 milionů korun se uspokojí zajištění věřitelé a další závazky podle zákona.
Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi zkrachovalých jindřichohradeckých úzkokolejek, nestihla složit celou částku do půlnoci z 1. na 2. září. Požádala proto věřitelský výbor o prodloužení lhůty do 19. září.
Výbor ale 11. září schválil, že přijme nabídku druhého v pořadí, společnosti Fexlin, za kterou stojí podnikatel Otakar Moťka a která nabídla částku 81,35 milionu korun. Podle soudu ale bylo možné podmínky výběrového řízení změnit.
„Soud (...) nemá za přesvědčivě vysvětlenou a doloženou hrozbu ‚významného rizika zpochybnění celého procesu prodeje‘, pokud by věřitelský výbor akceptoval úhradu celé kupní ceny s několikadenním zpožděním,“ uvedl soud ve vyjádření v insolvenčním rejstříku.
Podle soudu je hlavním zájmem prodat podnik nejvyšší nabídce. Soud také zdůraznil, že věřitelský výbor rozhodoval o prodeji druhému účastníkovi v době, kdy už měl insolvenční správce všechny peníze od Gepard Expressu na účtu. Zpoždění činilo deset dní.
JHMD loni získala povolení k provozu na tratích Nová Bystřice – Hůrky a Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou. Vlaky jezdily jen v úseku Nová Bystřice - Hůrky.
Věřitel Jan Kysela připravil reorganizační plán, který ale většina věřitelů letos v únoru nepřijala a Kysela následně plán stáhl. Českobudějovický soud pak na konci března vyhlásil konkurz.
K prodeji bylo 15 nádraží včetně budov, sedm z nich lze využívat pro rekreační ubytování. Dále se prodávaly dvě úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně, lokomotivy a vagony, různá vozidla, vybavení apartmánů, dopravních kanceláří, čekáren, kanceláří a opravny vozidel.
Gepard Express založil Fikáček v roce 2019. Nyní se zaměřuje především na návrat pravidelného provozu na úzkokolejku a na rozvoj komunitního cestování po železnici. Snahou je nabízet projekty spojující zábavu a poznávání méně známých koutů Česka a netradičních destinací, jako je třeba do Bosna, Slovinsko nebo Moldavsko.