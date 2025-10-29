Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Vagony seřazené na jindřichohradeckém vlakovém nádraží se pomalu začínají plnit cestujícími. Všechno se připravuje na poslední ze čtyř říjnových dní, kdy úzkokolejka znovu vyjíždí na koleje. „Už se těšíš? Jdeme dovnitř? “ ptá se maminka jedné z nejmladších pasažérek.
K vlaku, který tvoří lokomotiva, dva vagony a bufetový vůz, se blíží i Simona Pešková s rodinou. Úzkokolejkou jela s manželem už předchozí den. „Dneska jsme to chtěli ukázat dceři, která za námi přijela. Moc se nám to líbilo, je to taková vzpomínka na dětství,“ vysvětluje.
Obnovení provozu pro ni bylo velké překvapení. „Na internetu bylo, že skončila roku 2022, a teď jsme najednou viděli plakátek, že to funguje, tak jsme se hned šli podívat a udělali si krásný výlet do Kamenice,“ doplňuje.
Situaci na nádraží sleduje z okénka lokomotivy i strojvedoucí Libor Boček. Ten na úzkokolejce jezdí už od vyučení v roce 1987. Podotýká, že aktuálně jsou jen dva strojvedoucí, do budoucna je podle něj potřeba rozšířit personál. Nejde ovšem jen o jeho profesi, ale i vlakvedoucí či pracovníky údržby či úklidu.
Tiskli jízdenky navíc
Předpokládá, že většina lidí je za obnovení provozu ráda, pro zaměstnance snad znamená další budoucnost. Upozorňuje také na nedostatky trati. „Nástrahy tam samozřejmě jsou, ale víme o nich. Musíme jet pomalu, dávat pozor na přejezdech, kde jsou neukáznění řidiči a odvykli si, že tudy jezdí vlaky,“ nastiňuje.
Blíží se čas odjezdu a vůz se téměř kompletně naplnil. Nacházím si sedadlo, vlakvedoucí píská a souprava se dává do pohybu. Ve vytopeném prostoru se po chvíli začínají mlžit okna, a kdo chce vidět malebnou krajinu v podzimních barvách, vytváří si průzor rukávem svého oděvu. Výhled ale dlouho nevydrží a okna se znovu mlží.
Zanedlouho se otevírají dveře a vstupuje vlakvedoucí Jan Mrkvička. Každého cestujícího se ptá, kam jede, a vystaví mu tradiční malou kartonovou jízdenku. Následně ji proštípne kleštičkami a vydá se k dalším pasažérům. Dávám se s ním do řeči, tak velkou účast podle něj nikdo nečekal.
|
Obě tratě chci zprovoznit do Velikonoc, říká nový majitel legendární úzkokolejky
„Dokonce jsme museli tisknout i jízdenky navíc, protože jsme nepočítali s tolika cestujícími. Je to pro nás všechny velké překvapení. Za nás je to obrovský a až nečekaný úspěch. Nebyl jediný vlak, ve kterém by bylo nějak víc míst neobsazených, všechny byly plné,“ líčí.
Jízda úzkokolejky je velká událost nejen pro cestující a personál, nýbrž i pro celé okolí. Lidé stojí kolem trati, fotí si soupravu, děti jí mávají. Na jednom z přejezdů míjíme mladého řidiče červeného vozidla, který s úsměvem sleduje projíždějící vlak. Návrat této železniční legendy na koleje budí zájem.
Zájem lidí zmiňuje i další cestující Dalibor Palko, k němuž si před koncem jízdy přisedám. „Pracuji jako strojvedoucí a toto mám jako zálibu. Naposledy jsem tady byl těsně předtím, než se to zavíralo. Je super, že to tady bude jezdit, a je vidět, že o to lidé mají zájem,“ říká a už se těší na další svezení.
Poukazuje na to, že se zná s novým majitelem úzkokolejky Albertem Fikáčkem, a doufá, že se mu tratě podaří rozjezdit. Sám Fikáček vlakem také cestuje a potvrzuje slova vlakvedoucího Mrkvičky. „Je to plné, jsem z toho nadšený, skvělá je i spolupráce s Destinačním managementem Česká Kanada. Fakt z toho mám super pocit,“ těší ho.
Vlak začíná naposledy zpomalovat a za skřípění brzd přijíždí do Kamenice nad Lipou, kde už nedočkavě postávají zájemci o další jízdu, tentokrát zpět do Jindřichova Hradce. Zatímco putování naší soupravy dneškem prozatím končí, cesta úzkokolejky ke snad lepší budoucnosti je teprve na začátku. Je však patrné, že lidé na ni nezapomněli.
Na úzkokolejku vlaky znovu vyjedou od 15. do 17. listopadu.