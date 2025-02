Věřitel jindřichohradecké úzkokolejky stáhl reorganizační plán, bude konkurz

Společnost good thing, která byla připravena reorganizační plán financovat, potvrdila nadále trvající zájem o obnovu úzkokolejky, a to i v konkurzu. Potvrdila to advokátní kancelář Žižlavský, která Jana Kyselu zastupuje.

„Ačkoliv jsme přesvědčeni, že reorganizace byla pro všechny lepším řešením, rozhodnutí věřitelů respektujeme a o prosazení řešení formou reorganizace již nebudeme usilovat. Tato složitá situace ale neznamená konec úzkokolejky. Otevírá se jiná cesta, jak ji zachránit. Práce, kterou jsme doposud na její obnovení provedli, stále může být využita,“ uvedl Kysela.

Firma Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) je v úpadku od podzimu 2022, kdy provoz vlaků zastavila. Dluží skoro 350 milionů korun. Tým Jana Kysely převzal řízení podniku po schůzi věřitelů konané na konci ledna 2024.

Reorganizační plán počítal s tím, že majetek odkoupí soukromý investor, společnost good thing, za 110 milionů korun. JHMD by pak splatila část dluhů a následně by převedla majetek a infrastrukturu nutnou pro provoz na Sdružení měst a obcí Úzkokolejka. To by splácelo zhruba 110 milionů s úroky z výnosu provozu. Plán také počítal, že se obnoví provoz v celé délce jindřichohradecké úzkokolejky v turistickém režimu.

Hlavním důvodem stažení reorganizačního plánu je odmítavý postoj některých věřitelů, kteří podle Kysely avizovali, že i v případě jeho schválení soudem by podali odvolání, což by prodloužilo celý proces minimálně o další půlrok.

Vlaky loni v létě vozily turisty

„V takové právní nejistotě by bylo nutné zajistit další milionové financování, které již nebylo možné garantovat,“ uvedla advokátní kancelář.

„Z právního pohledu je důležité, že prohlášením konkurzu nekončí provoz podniku, pokud je možné podnik prodat. Vzhledem k tomu, jak dlouho už insolvenční řízení probíhá, to ale bude závod s časem,“ dodal advokát Michal Žižlavský.

Správu a údržbu převzala společnost Správa úzkokolejných drah, od letošního února pod vedením Pavla Surého, bývalého generálního ředitele Správy železnic. Navzdory komplikacím zůstává cílem zprovoznit úzkokolejku co nejdříve. Klíčové bude podle Kysely najít rychlé řešení v rámci konkurzního řízení, aby provoz mohl začít ještě v letošní letní sezoně.

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Dráha byla uvedena do provozu v roce 1906. Vlaky na ní jezdily až do roku 2022, poslední vyjely na trať 2. října. Po téměř dvouleté pauze se vlaky rozjely vloni v létě a vozily turisty od srpna do konce září, ale jen v úseku z Nové Bystřice do zastávky Hůrky, což je necelých šest kilometrů.

Přitom úzkorozchodná dráha o rozchodu 760 mm má dvě větve – jedna vedla z Jindřichova Hradce přes Novou Včelnici, Kamenici nad Lipou a Černovice do Obrataně na Vysočině. Druhá vozila cestující a turisty z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.