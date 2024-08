Po dvou letech se vrátily vlaky na jindřichohradeckou úzkokolejku

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Houkající píšťaly a odfukující pára od černé lokomotivy dávají tušit, že se už brzy celý stroj se zapojenými vagony dá do pohybu. Výpravčí opravdu za chvílí foukne do píšťalky, zamává a parní vlak se pomalu rozjíždí.

„Už jede, už jede,“ volají nadšeně dvě mávající děti, kteří stojí s rodiči na peróně nádraží v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. Tady se v sobotu sešly stovky lidí a železničních nadšenců, aby byly u znovuobnovení provozu na této jihočeské úzkokolejné dráze.

Provoz po téměř dvou letech, přesně po dvaceti měsících, zatím jen na šestikilometrovém úseku z Nové Bystřice do stanice Hůrka obnovila Správa úzkokolejných drah. Dceřiná společnost zbankrotovaných JHMD, získala nové osvědčení o bezpečnosti, které začalo platit 3. srpna.

„Jsme velmi překvapení zájmem cestujících, protože, to že zase vyjíždíme, jsme vlastně oznamovali prakticky v pátek v poledne. Kdy jsme si už byli jistí, že opravdu pojedeme. Obě dopolední jízdy byly úplně plné,“ potěšilo Jana Kyselu, člena představenstva Správy úzkokolejných drah a předkladatele reorganizačního plánu. „Jsme i rádi, že od lidí slyšíme, že jim úzkokolejka už chyběla. Tím, že přijedou, tak nám pomáhají s otevíráním dalších úseků,“ zmínil Kysela.

Lidé okolo turisticky oblíbené železnice pracují s vyřizováním dalších potřebných povolení a opravou tratí tak, aby mohli otevřít další úseky. Na přelomu srpna a září by se tak lidé mohli svézt zase o kus dál, než do Hůrky. Podle Kysely je zatím obnovený provoz na úzkokolejce, která vede až do Jindřichova Hradce a posléze do Obrataně, zaměřený výhradě na turistické jízdy a podporu cestovního ruchu oblasti České Kanady.

První vlak s historickými vagonky a tažený parní lokomotivou vyjel z Nové Bystřice dnes v devět hodin ráno, další pak v jedenáct.

„Bylo to super, jízda se nám líbila a děti na bavilo při jízdě koukat na mašinu. My jsme z Prahy, ale jsme tu na dovolené a že se provoz obnovuje, jsme se dozvěděli z Facebooku. Tak jsme neváhali a přijeli. Já jsem tu byl kdysi jako malý špunt, tak jsem se i já trošku dneska vrátil do dětství,“ smáli se manžele Jana a Petr s dětmi, kteří si také užili první jízdy po obnově provozu.

Další vlak, ozdobený barevnými pentlemi a cedulemi s dnešním datem, vyjel odpoledne. Před tím si ještě zájemci mohli vyfotit, jak se desítky let stará parní lokomotiva v depu chystá na další jízdu.

„Trasa je stejná, koleje jsou stejné i vlaky. Ale myslím si, že všichni, co jsme se staral o to, aby se na úzkokolejce zase začalo jezdit, jsme hrdí. Nebýt toho zapálení lidí a kolegů, tak se to asi nepovede. Provoz na tomto kousku není náš cíl, co nejdříve chceme jezdit i na zbytku tratě i na té druhé do Obrataně. Doufáme, že ještě letos budeme jezdit i jinde, než na tomto krátké úseku. To je jen takový malý bonbónek,“ usmál se strojvedoucí lokomotivy Jan Píšala.

„Věříme, že obnovení úzkokolejky potěší příznivce historických vlaků a přírody České Kanady. Jsme přesvědčení, že nabídka tohoto zážitku zpestří pobyt turistům nejen na Jindřichohradecku, ale v celých jižních Čechách a na Vysočině,“ dodal nedávno pro iDNES.cz místostarosta města Jindřichův Hradec Bohumil Komínek.