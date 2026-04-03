Úzkokolejka opět jezdí. Mrzí mě, že jsme zastínili kosmonauty, vtipkoval majitel

Jan Jakovljevič
  13:42
Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento velikonoční svátek se na ni totiž vrátil pravidelný provoz. Na obě větve vyjedou tři páry vlaků, nejprve vždy v pátky, o víkendech a ve svátcích, od posledního týdne v květnu do konce září pojedou dokonce denně.

Vlaky do Obrataně zpravidla pojmou 55 lidí a plné jízdné vyjde na 73 korun. Do Nové Bystřice bude kapacita 110 pasažérů, přičemž cena jízdného činí 55 korun. „Budeme se vždy snažit odvézt všechny, i kdybychom měli kapacitu navýšit trojnásobně,“ řekl majitel Albert Fikáček. Upozornil však, že vždy bude záležet na stavu vozů.

Právě na tom se snaží pracovat a první vlak do Nové Bystřice táhla nově opravená lokomotiva. „Je z roku 1954 a jde o vůbec nejstarší zástupce lokomotiv tohoto typu na světě. Obdržela historický lak, který připomíná podobu těchto lokomotiv z konce 70. let,“ líčil vedoucí oprav Jan Píšala. Lokomotiva byla rovněž pokřtěná po něm.

Podobně chtějí postupně opravit i další vozy. Celkem jich mají 89, při slavnostním zahájení provozu jelo vše, co bylo nyní v dobrém technickém stavu. Dokonalý není ani stav tratí. Píšala však ujistil, že ví, v jakém stavu jsou, protože ačkoli pravidelně nevozili cestující, tratě se pravidelně kontrolovaly a projížděly drezínou.

Potřebu dalších prací na tratích zmínil i Fikáček. „Není to tak, že jsme dneska dobojovali, dneska jsme teprve na startovní čáře a vyrážíme. Trochu mě mrzí, že jsme zastínili kosmonauty, kteří včera vylítli k měsíci, na druhou stranu už dříve měla úzkokolejka trochu sarkastické heslo ‚Gagarin nám mává z nebe, dráha vstříc pětiletce jede.’ Takže nám dneska začíná první pětiletka a my se budeme snažit, aby dopadla co nejlépe,“ vtipkoval.

Pro stav tratí je zásadní podbíječka, která na ně roky nevyjela. I proto spustili na portálu Donio sbírku, v níž zatím vybrali přes 2,7 milionu korun. Zájem lidí se zhmotňuje i v pravidelných víkendových brigádách, kdy dobrovolníci například vysekávají křoviny. Odbornější práce ovšem dělají profesionální firmy.

Obnovení provozu by téměř jistě nebylo možné bez podpory krajů. Letos se pojede na základě jednoleté smlouvy, na následující roky podepíší smlouvu pětiletou. Ta umožní dopravci žádat o dotace u Státního fondu dopravní infrastruktury, díky čemuž bude možné se dále posouvat v pracích na tratích. Podle ní by zároveň měly jezdit dva páry vlaků navíc.

Obnovení provozu si nenechala ujít ani veřejnost a už desítky minut před odjezdem se lidé sunuli do vagonů. „Bydlíme kousek od Obrataně, ale dneska jedeme do Nové Bystřice. Když vlaky nejezdily, tak jsme byli smutní a doufali jsme v obnovení provozu. Klukům fandím,“ řekl Tomáš Jelínek, který cestoval s rodinou.

Při jízdě prvního vlaku do Nové Bystřice došlo také ke slavnostnímu navrácení cedule do legendární zastávky Kaproun, kde měl být z vlaku vyhozený Jára Cimrman. Fikáček se původně domníval, že ji sebrali zloději, a snažil se po ní pátrat.

Šlo pravděpodobně o hlavní položku v amnestii na výpůjčky, kterou loni vyhlásil. Nakonec se ukázalo, že ceduli nikdo neukradl. „Pánové na to mají spolek a už když tam přestaly vlaky jezdit poprvé, tak tu ceduli sundali, celou ji opravili, uschovali a při prvním vlaku ji znovu pověsili. To samé udělali teď, přiblížil. Dodal, že včera na zastávce napadly čtyři centimetry sněhu, ten však přes noc roztál. Pravidelné jízdy se na 79 kilometrů dráhy s úzkým rozchodem kolejí vrátily po třech letech, kdy vlaky zastavila insolvence předchozího majitele.

Albert Fikáček se stal majitelem loni v září a hned sliboval, že chce obě tratě zprovoznit do Velikonoc. To se mu nakonec skutečně podařilo.

Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento velikonoční svátek se na ni totiž vrátil pravidelný provoz. (3. dubna 2026)
