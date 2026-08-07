V autosalonu na Českobudějovicku hořel elektromobil, škoda je 2,5 mil. Kč

V autosalonu v Litvínovicích na Českobudějovicku dnes ráno začal hořet elektromobil. Oheň poškodil nejméně další dva vozy. Požár tak způsobil celkovou škodu 2,5 milionu korun. Hasiči o události informovali na síti X.
K požáru vyjížděli po 3:30. "Průzkum na místě ukázal, že hoří nové osobní elektroauto, přičemž plameny poškodily i nejméně dvě další vozidla v těsné blízkosti. Po uhašení plamenného hoření, hasiči ponořili zasažené vozidlo do vodní lázně v kontejneru pro hašení elektrovozidel, který na místo události přistavili," uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Příčiny požáru hasiči vyšetřují.