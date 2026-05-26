V Č. Budějovicích a ve Strakonicích dnes naměřili 30,6 stupně Celsia

V Českých Budějovicích a ve Strakonicích dnes naměřili 30,6 stupně Celsia. Na obou místech tak padly teplotní rekordy. Maxima pro dnešní dny pak překonaly i další jihočeské stanice. ČTK to řekl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
V Českých Budějovicích dosud platilo maximum z roku 2009, kdy ve městě naměřili 30,5 stupně Celsia. Ve Strakonicích pak padl 73 let starý rekord. V roce 1953 tam bylo 29,2 stupně Celsia. Teplotní rekord dnes zaznamenali také v Třeboni na Jindřichohradecku, a to 29,8 stupně Celsia. Další rekord pak padl na stanici Temelín na Českobudějovicku, kde dnes bylo 27,8 stupně Celsia.
Vyšší teploty očekávají meteorologové i ve středu. "Ale později během dne se mírně ochladí, protože se bude rozpadat studená fronta," řekl Frühbauer. Ve čtvrtek podle předpovědi bude 20 až 24 stupňů Celsia.