V Č. Budějovicích jsou dvě varianty koalic, jedna bez vítězného Našeho Česka

V Českých Budějovicích existují dvě varianty koalic. V jedné z nich by bylo vítězné Naše Česko a druhá by byla bez něj. Zvolené strany chystají na tento týden další kola jednání, která by už měla naznačit konečnou podobu koalice. Vyplývá to z informací od zástupců politických subjektů.
"Situace se vyvinula tak, že se vytvořily dvě možnosti. Naše Česko odmítlo spolupráci s námi. Takže my teď budeme jednat se zbývajícími subjekty. Mimo asi zůstává pouze ODS, která prohlásila, že se chce spíš zaměřit na práci v opozici," řekl ČTK lídr kandidátní listiny ANO Viktor Lavička.
Naše Česko v Českých Budějovicích vyhrálo volby s 15 mandáty. Druzí skončili Občané pro Budějovice/STAN s devíti mandáty. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti a Budějčáci mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šesté je uskupení Společně pro Budějovice se třemi mandáty.
Piráti už v minulosti vyloučili spolupráci s vítězem voleb. Jedna varianta koalice by teda mohla vzniknout za účasti Našeho Česka, Občanů pro Budějovice/STAN a Společně pro Budějovice. Ve 45členném zastupitelstvu by měla 27 mandátů. Další alternativou je ANO, Občané pro Budějovice/STAN a Piráti a Společně pro Budějovice s 26 křesly.
"Máme nějakou historickou zkušenost, ale neznamená to, že bychom jednu z těch variant nějak víc preferovali. Musíme v tomto týdnu dokončit další kolo jednání a začátkem příštího týdne už by snad mohlo být jasně," uvedl lídr kandidátní listiny Občané pro Budějovice/STAN Tomáš Chovanec. Historickou zkušeností mínil spolupráci s ANO v koalici ve městě.
Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhráli občanští demokraté, když získali 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se 13 mandáty. Třetí hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) získalo šest mandátů, čtvrtá SPD čtyři. Pátí Piráti měli tři zastupitele a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořila ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a vedení města mělo menšinu. Zůstali v něm i členové hnutí Naše Česko, které vzniklo loni, když předtím byli původně zvoleni za ODS.