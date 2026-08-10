V Č. Budějovicích naměřili 35,7 stupně Celsia, padl 103 let starý rekord

V Českých Budějovicích dnes naměřili 35,7 stupně Celsia. Znamenalo to překonání 103 let starého teplotního rekordu. V roce 1923 bylo v Českých Budějovicích 10. srpna 34,8 stupně Celsia. Teplotní rekordy zaznamenaly na jihu Čech ještě některé další stanice. ČTK to řekl Tadeáš Gregor z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.
Nejvyšší teplotu dnes zaznamenali i ve Strakonicích, kde bylo 34,8 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 2015 měl hodnotu 34,1 stupně Celsia. V Třeboni na Jindřichohradecku bylo dnes 34,7 stupně Celsia. O dvě desetiny stupně tak padl rekord z roku 1999.
V úterý meteorologové očekávají na jihu Čech teploty v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Mělo by být po celý den většinou jasno. Podobné počasí bude zřejmě i ve středu a ve čtvrtek. "Od pátku pak na víkend očekáváme opět vyšší teploty. Srážky zřejmě v nejbližších dnech nebudou žádné," uvedl Gregor. Na jihu Čech tak pokračuje extrémní sucho, což se projevuje především v rybnících a řekách, kde je meziročně nižší hladina vody.