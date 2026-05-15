V Č. Budějovicích začala stavba kavárny, v níž budou pracovat klienti Arpidy

V Českých Budějovicích začala stavba kavárny, v níž budou pracovat klienti centra Arpida. Bude stát na sídlišti Vltava a stane se součástí Salesiánského střediska mládeže. Arpida pečuje o lidi s handicapem. Výstavba kavárny, která zahájí provoz na podzim, vyjde na deset milionů korun. Novinářům to dnes řekla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
"Jedná se o sociální podnik, kde budou moci pracovat v uvozovkách dospělé děti z Arpidy, které by se rády zapojily do společnosti svojí prací v rámci ergoterapie. A budou se zde setkávat s lidmi z Českých Budějovic. Pracujeme s naším městem jako s rodinou, v níž by si každý měl najít své místo," uvedla primátorka.
Kavárna bude na náměstí sídliště Vltava poblíž místního kulturního domu. Vyroste v prostorech, kde byly nevyužívané přístřešky. Obyvatelé Vltavy si stěžovali, že se pod ně stahují lidé bez domova. "Teď prostor dostane smysluplnou podobu a vytěsní to tak různé problémy, které se zde řešily," uvedla Škodová Parmová.
Českobudějovické centrum Arpida, které pečuje o handicapované klienty, existuje od roku 1993. Denně ho navštěvuje přibližně 170 klientů a dalších více než 3000 lidí využívá jeho služby. "Díky tomuto projektu to bude na náměstí na Vltavě žít. Navíc nám přišlo jako nejlepší řešení, jak najít uplatnění pro dospělé klienty Arpidy, aby ze sebe měli radost a aby se mohli prostřednictvím ergoterapie ukázat veřejnosti. Jen jsme pro projekt hledali vhodné místo, aby to nebylo někde na konci města," uvedla primátorka.