V Č. Budějovicích začne v pondělí uzavírka části frekventované Branišovské ulice

V Českých Budějovicích začne v pondělí uzavírka části frekventované Branišovské ulice. Její oprava potrvá do listopadu, bude stát téměř 50 milionů korun. Jde o druhou etapu opravy v úseku od křižovatky ulic Emy Destinové a Husova, první část stavbaři opravili loni. ČTK to řekl Petr Lamač z českobudějovického magistrátu.
"Jedná se o společnou stavbu Jihočeského kraje a města České Budějovice. Kraj zajistí rekonstrukci samotné vozovky, město zrekonstruuje chodníky, parkovací stání na komunikaci, veřejné osvětlení včetně nasvětlení míst přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty i překládku optických kabelů semaforů. V celé délce rekonstrukce budou obnoveny vodovodní a kanalizační přípojky, v úseku mezi ulicemi K. Fleischmana – Husova i vodovodní a kanalizační řad. Na místě bude provedena i masivní výsadba nové zeleně," uvedl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
Kraj a město se podělí i o platbu nákladů na rekonstrukci. Kvůli uzavírce zhruba 600 metrů dlouhého úseku budou muset řidiči využívat objízdné trasy. "Na křižovatkách dojde k úpravě intervalů světelného signalizačního zařízení, aby byl řidičům umožněn plynulý průjezd," řekl náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko).
Branišovská ulice propojuje Husovu třídu se sídlišti Šumava a Máj a pokračuje směrem z města k obci Branišov. Sídlí zde i rektorát a fakulty Jihočeské univerzity a Biologické centrum Akademie věd České republiky.
Loni kraj a město opravovaly část mezi křižovatkami s ulicemi Emy Destinové a Větrná. Také tehdy stály práce téměř 50 milionů korun.