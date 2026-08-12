V červenci na jihu Čech napršelo 41 milimetrů srážek, výrazně méně než loni

Autor: ČTK
  12:41aktualizováno  12:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V červenci v Jihočeském kraji napršelo 41 milimetrů srážek, což je výrazně méně než ve stejném období loni, kdy to bylo o 50 milimetrů více. Klimatologové tak letošní červenec na jihu Čech hodnotí jako srážkově silně podnormální. ČTK to řekla Markéta Augustinová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

Nejméně srážek v červenci zaznamenala stanice v Trhových Svinech na Českobudějovicku, kde za měsíc napršelo 16,5 milimetru vody. Znamená to, že za celý měsíc tam napršel sloupec srážek o výšce přibližně 1,5 centimetru. Dešťově bohatší lokalitou byla Šumava, což zajistily především bouřky. Například v Borových Ladách v červenci napršelo 85,8 milimetru vody. Historický rekord za červenec drží stanice Churáňov, kde v roce 1954 za měsíc napršelo 343,6 milimetru vody.

Průměrná červencová teplota na jihu Čech byla 19,1 stupně Celsia, což je o 1,5 stupně více než dlouhodobý normál. V porovnání s loňským červencem byla letos teplota téměř o dva stupně vyšší. Zásadní meziroční rozdíl byl však v délce slunečního svitu. Loni v červenci činil na jihu Čech 175 hodin, zatímco letos to bylo 262 hodin. Statistika tak potvrzuje, že letošní červenec v kraji byl mimořádně slunečný, což v kombinaci s nedostatkem srážek ještě více zhoršilo už několik měsíců trvající sucho.

Statistiky za červenec 2026:

nejvyšší teplota Č. Budějovice 39 stupňů Celsia (31. července)

nejvyšší průměrná měsíční teplota Č. Budějovice 21,2 stupně Celsia

nejnižší denní teplota Kvilda - Perla - 4,4 stupně Celsia (21. 7. a 24. 7.)

nejvyšší měsíční úhrn srážek Borová Lada 85,8 milimetru

nejnižší měsíční úhrn srážek Trhové Sviny 16,5 milimetru

nejvyšší denní úhrn srážek Planá nad Lužnicí 32,1 milimetru (14. 7.)

Historické červencové rekordy:

nejvyšší teplota Husinec, Vráž 39,7 stupně Celsia (obě stanice shodně 27. července 1983)

nejvyšší průměrná měsíční teplota Lhenice 22 stupňů Celsia (1994)

nejnižší denní teplota Kvilda - Perla - 7,6 stupně Celsia (20. 7. 1996)

nejvyšší měsíční úhrn srážek Churáňov 343,6 milimetru (1954)

nejnižší měsíční úhrn srážek Kardašova Řečice 3,2 milimetru (1904)

nejvyšší denní úhrn srážek Churáňov 135,3 milimetru (31. 7. 1977)

Zdroj: ČHMÚ

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