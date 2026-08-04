V České Krumlově vede do centra přes Polečnici nová lávka

V Jelení zahradě v Českém Krumlově mohou pěší využívat novou lávku přes řeku Polečnici. Stavba navazuje na projekt úprav přístupových cest k areálu klášterů. Chodci se tak po lávce snadněji dostanou do historického centra města. ČTK to řekla mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
"Nová lávka přirozeně doplňuje síť pěších tras a zpřístupňuje další část této oblíbené lokality obyvatelům i návštěvníkům města. Je to příklad toho, že se vyplatí vracet i k dříve odloženým projektům, pokud dávají smysl a zlepšují veřejný prostor," řekl českokrumlovský místostarosta Zbyněk Toman.
Stavba 36 metrů dlouhé lávky, která kombinuje ocel a dřevo, stála 5,7 milionu korun. Více než polovinu částky město získalo z dotací ministerstva pro místní rozvoj a Jihočeského kraje. Turisté doposud mohli do centra přes Polečnici do Jelení zahrady jen po mostku ze záchytného parkoviště. Nová lávka představuje mimo jiné novou přístupovou cestu k areálu českokrumlovských klášterů. Jedná se o soubor klášterů minoritů, klarisek a bekyní z roku 1350, který se rozkládá na téměř pětině historického jádra Českého Krumlova. Po zámku jde o druhý největší a nejvýznamnější památkový objekt ve městě. Pětiletá obnova klášterů stála téměř 327 milionů korun. Areál funguje od listopadu 2015. Je v něm 260 místností či téměř 9000 metrů čtverečních zahrad.