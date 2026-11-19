Starostkou Českého Krumlova se dnes stala Naděžda Perníková z Vize pro Krumlov. Hlasovalo pro ni 12 z 23 zastupitelů. Ustavující zastupitelstvo se posunulo kvůli stížnosti na výsledek voleb, kterou krajský soud zamítl. Perníková vystřídá ve funkci Alexandra Nográdyho z hnutí ANO, které volby v Krumlově vyhrálo.
Prvním uvolněným místostarostou je Roman Kneifl (KDU-ČSL) a druhým neuvolněným je Martin Hák (Koalice Č. Krumlov). V Českém Krumlově se na koalici domluvili zástupci Vize pro Krumlov, Koalice Č. Krumlov, KDU-ČSL a Nezávislí a Zelení. Dohromady mají těsnou většinu 12 mandátů.
Volbě starostky předcházela dlouhá debata. Někteří zastupitelé měli výhrady k tomu, že Perníková má v městské části Vyšný několik nepovolených staveb. "Za mě nejste vhodná kandidátka na starostku města," řekl Jan Ungerman (Občané patrioti). Podle Perníkové jde o veřejností oblíbené hřiště a čeká se na změnu územního plánu. "Je to stavba, kterou tu využívá každý. Nijak se na ní neobohacuji," uvedla Perníková.
Zastupitele také zajímalo, jak nová koalice chce pokračovat v rozpracovaných projektech. Perníková uvedla, že se potřebuje s dokumentací nejprve detailně seznámit, ale projekt akvaparku chce koalice přepracovat na jinou variantu.
Perníková už dříve ČTK řekla, že nevylučuje spolupráci s dalším subjektem. Jeden post v sedmičlenné radě proto zatím zůstal neobsazený.
Uvolněný člen vedení města se výkonu funkce věnuje v rozsahu odpovídajícímu hlavnímu pracovnímu úvazku a pobírá za ni příslušnou odměnu. Neuvolněný za výkon funkce nebere plný plat.
Komunální volby v Českém Krumlově opět vyhrálo hnutí ANO, znovu získalo pět mandátů v zastupitelstvu, které má 23 členů. Druhá skončila Vize pro Krumlov rovněž s pěti mandáty. Třetí Naše Česko má tři zastupitele. Voleb se zúčastnilo 43,92 procenta voličů. Čtvrtá Koalice Český Krumlov má tři mandáty, dva zastupitele budou mít na pátém místě Občané patrioti. Šestá je KDU-ČSL se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadili Nezávislí se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončil Český Krumlov rozumem a srdcem s jedním mandátem.