V Českém Krumlově vzniká koalice čtyř subjektů bez vítězného ANO

Autor: ČTK
  15:00aktualizováno  15:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Českém Krumlově vzniká koalice čtyř subjektů. Tvoří ji Vize pro Krumlov, Koalice Č. Krumlov, KDU-ČSL a Nezávislí a Zelení. Dohromady mají 12 z 23 zastupitelů. Vize pro Krumlov o tom informovala v tiskové zprávě. V opozici by tak skončilo ANO, které ve volbách získalo nejvíce hlasů, i Naše Česko se třemi mandáty.

"Po úvodních jednáních je zřejmé, že programově i lidsky k sobě máme nejblíže. Společně máme v zastupitelstvu těsnou většinu dvanácti mandátů. Na prvním společném setkání jsme se shodli na dalším společném postupu, což považuji za velmi důležité," uvedla lídryně Vize pro Krumlov Naděžda Perníková.

V opozici by tak zřejmě skončilo ANO, jenž do voleb vedl současný českokrumlovský starosta Alexandr Nogrády. Mimo koalici zřejmě zůstane i Naše Česko, jehož lídr byl současný místostarosta Zbyněk Toman. "Těsně po volbách jsme se za Vizi sešli se starostou, který nám představil svůj návrh široké koalice. Během více než hodinového jednání jsme si vyměnili názory na řadu témat. Přestože se na hlavních prioritách pro město shodujeme, naše představy o způsobu jejich realizace se natolik liší, že si budoucí koaliční spolupráci Vize a ANO nedokážeme představit," uvedla.

Komunální volby v Českém Krumlově opět vyhrálo hnutí ANO, znovu získalo pět mandátů v zastupitelstvu, které má 23 členů. Druhá skončila Vize pro Krumlov rovněž s pěti mandáty. Třetí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby bude mít tři zastupitele. Čtvrtá Koalice Český Krumlov má tři mandáty, dva zastupitele budou mít na pátém místě Občané patrioti. Šestá je KDU-ČSL se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Nezávislí se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončil Český Krumlov rozumem a srdcem s jedním mandátem.

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