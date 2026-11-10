V českokrumlovské Pivovarské zahradě se rozzáří světelný park

Českokrumlovskou Pivovarskou zahradu rozzáří výstava Story of Lights. Návštěvníky zavede do historie města a navodí vánoční atmosféru s pohádkovými postavami. Světelný park v centru Port 1560 doladí výhled na krumlovskou zámeckou věž. Vernisáž bude ve středu v 16:00 a instalace bude k vidění do 10. ledna příštího roku. ČTK to dnes řekla Dana Samková z agentury Seteva.
Výstava propojuje kouzlo historického města se světelnými instalacemi a projekcí. Návštěvníci se mohou těšit na postavy z historie města, vánoční atmosféru s ozdobeným stromem, lidovou vesničku, pohádkový svět plný lesních zvířat či světelný reliéf města. Rozsvícené sochy a dekorace budou dotvářet atmosféru vždy po setmění.
V českokrumlovském centru Port 1560 si zájemci mohou prohlédnout také mezinárodní výstavu 230 let litografie, kterou připravilo Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Představí se na ní například Oldřich Kulhánek, Petr Nikl, Michael Rittstein nebo Jiří Slíva, z pozvaných hostů pak Jakub Špaňhel, Michal Škapa či španělský umělec Aryz.
Letošní instalace Story of Lights společnosti Decoled propojují 12 světelných parků v pěti evropských zemích. Kromě Česka se parky otevřou na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a nově také v Německu. Na jihu Čech se za světlem kromě Krumlova mohou zájemci vypravit také do zámeckého parku v Blatné na Strakonicku.