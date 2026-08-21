V Českých Budějovicích bude ve volbách kandidovat deset subjektů

Autor: ČTK
  13:48aktualizováno  13:48
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Českobudějovický magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby ve městě deset politických subjektů. O jeden méně než před čtyřmi lety. Mezi registrovanými nechybí například ODS, která v roce 2026 ve městě vyhrála. O hlasy voličů bude usilovat například také ANO nebo nové uskupení hejtmana Martina Kuby Naše Česko. O registraci subjektů dnes novináře informovala mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welzlová.

ODS před čtyřmi lety stavěla především na nejbližších spolupracovnících jihočeského hejtmana Kuby. Loni však Kuba stranu opustil a ohlásil vznik hnutí Naše Česko. Do něj vstoupili i primátorka Dagmar Škodová Parmová nebo její první náměstek Petr Maroš. Škodová Parmová nyní povede kandidátku hnutí Naše Česko. Lídrem ODS bude Jan Teplý, jenž zatím v komunální ani celostátní politice aktivně nepůsobil. ANO povede současný městský zastupitel Viktor Lavička.

Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhráli občanští demokraté, když získali 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Třetí hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) získalo šest mandátů, čtvrtá SPD čtyři. Tři zastupitele získali Piráti a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořila ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a nyní je vedení města v menšině. Ve vedení města zůstali i členové hnutí Naše Česko, kteří byli původně zvoleni za ODS.

Zaregistrované politické subjekty pro komunální volby v Českých Budějovicích v letech 2022 a 2026 a oznámení lídři:

název volebního subjektu lídr 2026 lídr 2022

ANO Viktor Lavička Jiří Svoboda

Motoristé a Svobodní -

SPD Jan Kadlec Jan Kadlec

Piráti a Budějčáci s podporou Zelených Pavel Tůma Zuzana Kudláčková

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK - -

HOPB a STAN Tomáš Chovanec Juraj Thoma

Naše Česko Dagmar Škodová Parmová -

ODS Jan Teplý Dagmar Škodová Parmová

PRO BUDĚJCE (koalice: KSČM, PRO, SOCDEM, ČSSD, ČSNS, Stačilo!) - -

Společně pro Budějovice (Lidovci a TOP 09) Ondřej Talíř Tomáš Bouzek

Zdroj: českobudějovický magistrát

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze se v hlavním městě mluvilo už v roce 1898, kdy se po Praze ještě proháněly koňské tramvaje. První...

Proč nosí kluci v pantoflích bílé ponožky? Odpověď hledal vulgární song už v roce 2019

Ponožky s pantoflích jsou hitem hlavně u středoškoláků.

Ještě před pár lety byly bílé ponožky v pantoflích pro mnohé symbolem módního nevkusu. Dnes je ale pohled na mladé kluky, kteří vyrazí ven v klasických sportovních pantoflích a vysokých bílých...

Brněnský magistrát zaregistroval všech 16 kandidátek pro říjnové komunální volby

ilustrační snímek

Magistrát města Brna zaregistroval všech 16 podaných kandidátních listin pro podzimní komunální volby, vyplývá z dokumentu na úřední desce. Před čtyřmi lety...

21. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

V Českých Budějovicích bude ve volbách kandidovat deset subjektů

ilustrační snímek

Českobudějovický magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby ve městě deset politických subjektů. O jeden méně než před čtyřmi lety. Mezi...

21. srpna 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

Pro obecní volby v H. Králové úřad zaregistroval všech deset podaných kandidátek

ilustrační snímek

Voliči ve stotisícovém Hradci Králové budou v říjnových komunálních volbách vybírat z deseti kandidátek. Dnes kandidátky zaregistroval magistrát města, žádnou...

21. srpna 2026  13:43,  aktualizováno  13:43

ZasTenRock ožije v Zásadě

ilustrační snímek

Deset kapel vystoupí v sobotu v Zásadě na 15. ročníku festivalu ZasTenRock.

21. srpna 2026  15:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Modulární budova pro nemocnici v Bohumíně na Karvinsku dorazí v pondělí

ilustrační snímek

Z Havlíčkova Brodu na Vysočině míří do Bohumína na Karvinsku 28 modulů nové administrativní budovy pro místní městskou nemocnici. Jednotlivé části...

21. srpna 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Bohumín otevřel u nemocnice nové parkoviště s více než 80 místy

ilustrační snímek

Bohumínská radnice otevřela v areálu městské nemocnice ve Starém Bohumíně nové parkoviště s více než 80 místy. Spolu s přibližně 50 stáními u ambulantního...

21. srpna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Dvanáct finalistů bojuje o titul Anděl mezi zdravotníky!

21. srpna 2026  14:55

Na Dnech NATO v Mošnově bude poprvé letoun C-390 Millennium v českých barvách

ilustrační snímek

První veřejné předvedení nového přepravního letounu C-390 Millennium v českých barvách nebo premiérová dynamická ukázka německého bojového letounu Tornado...

21. srpna 2026  13:09,  aktualizováno  13:17

Čtrnáct piv a rumy. Muž se zákazem řízení ani nezapíral, že šoféruje pod vlivem

Čtrnáct piv a čtyři rumy. Muž se zákazem řízení ani nezapíral, že šoféruje pod...

Policista v Hodoníně zastavil šoféra staršího Volkswagenu Passat, který za volant usedl přesto, že nikdy nevlastnil řidičské oprávnění a má až do příštího roku zákaz řízení. Navíc byl pod vlivem...

21. srpna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Charitativní Tour Rozběháme Česko 2026 pomohla vybrat 287 650 Kč na dobrou věc!

21. srpna 2026  14:42

Hip Hop Kemp padl na poslední chvíli. Legendární Onyx ale v Praze zahraje zdarma

ilustrační snímek

Americká hardcore hiphopová skupina Onyx měla v pátek vystoupit na festivalu Hip Hop Kemp, který ale pořadatelé na poslední chvíli zrušili. Hiphopová legenda už přitom dorazila do Prahy. Fanoušci o...

21. srpna 2026  14:42

Ne blokování sanitek. Strážníci v Karviné cílí na parkování na žlutých čárách

Strážníci v Karviné se nejvíce zaměřují na vozy stojící na zákazových žlutých...

Na uvolnění průjezdnosti sanitek, hasičských a policejních vozů se zaměřili strážníci v Karviné. Ačkoliv řeší každé nesprávné parkování, tak podle nového ředitele městské policie Petra Kijonky jsou...

21. srpna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.