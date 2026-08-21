V Českých Budějovicích bude ve volbách kandidovat deset subjektů

Českobudějovický magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby ve městě deset politických subjektů. O jeden méně než před čtyřmi lety. Mezi registrovanými nechybí například ODS, která v roce 2026 ve městě vyhrála. O hlasy voličů bude usilovat například také ANO nebo nové uskupení hejtmana Martina Kuby Naše Česko. O registraci subjektů dnes novináře informovala mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welzlová.
ODS před čtyřmi lety stavěla především na nejbližších spolupracovnících jihočeského hejtmana Kuby. Loni však Kuba stranu opustil a ohlásil vznik hnutí Naše Česko. Do něj vstoupili i primátorka Dagmar Škodová Parmová nebo její první náměstek Petr Maroš. Škodová Parmová nyní povede kandidátku hnutí Naše Česko. Lídrem ODS bude Jan Teplý, jenž zatím v komunální ani celostátní politice aktivně nepůsobil. ANO povede současný městský zastupitel Viktor Lavička.
Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhráli občanští demokraté, když získali 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Třetí hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) získalo šest mandátů, čtvrtá SPD čtyři. Tři zastupitele získali Piráti a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořila ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a nyní je vedení města v menšině. Ve vedení města zůstali i členové hnutí Naše Česko, kteří byli původně zvoleni za ODS.
Zaregistrované politické subjekty pro komunální volby v Českých Budějovicích v letech 2022 a 2026 a oznámení lídři:
název volebního subjektu lídr 2026 lídr 2022
ANO Viktor Lavička Jiří Svoboda
Motoristé a Svobodní -
SPD Jan Kadlec Jan Kadlec
Piráti a Budějčáci s podporou Zelených Pavel Tůma Zuzana Kudláčková
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK - -
HOPB a STAN Tomáš Chovanec Juraj Thoma
Naše Česko Dagmar Škodová Parmová -
ODS Jan Teplý Dagmar Škodová Parmová
PRO BUDĚJCE (koalice: KSČM, PRO, SOCDEM, ČSSD, ČSNS, Stačilo!) - -
Společně pro Budějovice (Lidovci a TOP 09) Ondřej Talíř Tomáš Bouzek
Zdroj: českobudějovický magistrát