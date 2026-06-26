V Českých Budějovicích budou od července sdílená kola

V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít prostřednictvím aplikace CBkolo. Do ulic vyjede v první etapě 200 bicyklů, po městě bude 170 stanovišť. Služba bude dostupná v Českých Budějovicích, Včelné a Roudném, informovala dnes novináře mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice Barbora Fišer.
"K využití služby je potřeba stáhnout si aplikaci CBkolo, která je již nyní dostupná ke stažení pro zařízení s operačním systémem iOS. Pro zařízení s OS android je vydání přislíbeno do konce týdne," uvedla Fišer. Ještě před zahájením provozu si v ní zájemci mohou vytvořit účet, spárovat platební kartu a aktivovat výhody určené pro předplatitele MHD a držitele karty MultiSport.
Kola si bude možné vypůjčit od 1. července. Uživatel v aplikaci naskenuje QR kód umístěný na kole, tím ho odemkne a může vyjet. QR kódy zároveň poslouží jako rychlý odkaz ke stažení aplikace pro ty, kteří ji dosud nemají. “Po ukončení jízdy je potřeba kolo vrátit na některé z určených stanovišť. Jejich aktuální podobu a přesné umístění najdou uživatelé vždy v mapě aplikace,” dodala Fišer. Místa mohou mít podobu stojanu, tzv. kolostavu, nebo budou označené dopravním značením nebo půjde jen o virtuální stanoviště.
Po skončení jízdy uživatelé kola na stanovišti uzamknou a výpůjčku ukončí v aplikaci. Bicykl bude možné zamknout i během jízdy. Zámek si uživatel znovu otevřete tlačítkem v aplikaci. Majitel předplatného na MHD bude moci sdílené kolo zdarma využít čtyřikrát denně na půl hodiny. Za jednotlivé jízdy uživatelé zaplatí 20 korun za prvních 30 minut nebo si mohou pořídit předplatné pouze na kola. Za 250 korun měsíčně získají šest třicetiminutových jízd na den. Informace naleznou lidé na www.cbkolo.cz.