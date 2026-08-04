V Českých Budějovicích bylo 39,9 stupně, nejvíce za 142 let měření

Teplotní rekordy dnes padly na všech jihočeských stanicích. Nejvyšší teplotu na jihu Čech zaznamenali meteorologové v Českých Budějovicích, vystoupala tam na 39,9 stupně Celsia. O 5,1 stupně tak překonala dnešní maximum z roku 2003. Je to zároveň historicky nejvyšší naměřená hodnota v Českých Budějovicích za 142 let měření, řekla ČTK českobudějovická meteoroložka Eva Houbová.
Druhou nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové ve Strakonicích, kde teplota dosáhla 39,4 stupně Celsia. Je to o 3,4 stupně více než v roce 2003. Třetí příčku obsadil Byňov na Českobudějovicku s 39 stupni Celsia, kde rekord z roku 2013 padl o rovných pět stupňů.
Ve středu meteorologové na jihu Čech očekávají jasno až skoro jasno a nejvyšší denní teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Mohou se objevit silné bouřky s větrem o rychlosti až 80 kilometrů za hodinu a kroupami a přívalovými srážkami.