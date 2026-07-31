V Českých Budějovicích dnes naměřili 39 stupňů Celsia

Autor: ČTK
  18:15aktualizováno  18:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Českých Budějovicích dnes naměřili 39 stupňů Celsia. Znamenalo to překonání rekordu z roku 1994 o 3,5 stupně Celsia. Maxima pro poslední červencový den padla na všech 20 sledovaných meteorologických stanicích. ČTK to řekla českobudějovická meteoroložka Eva Houbová.

Hodnoty se dnes blížily historickému maximu v kraji z letošního 28. června, kdy ve Strakonicích zaznamenali 39,8 stupně Celsia. Znamenalo to tehdy o 0,1 stupně více, než činila rekordní hodnota z roku 1983, kdy ji naměřili shodně ve Vráži na Písecku a v Husinci na Prachaticku.

Po Českých Budějovicích dnes bylo nejtepleji ve Strakonicích, a to 38 stupňů Celsia. Dosavadní rekord z roku 1994 měl hodnotu 34 stupňů Celsia. "Dnešní maxima jsou zajímavá tím, že se jednalo o výrazné překonání dosavadních hodnot," uvedl Houbová. V Byňově na Českobudějovicku dnes naměřili 37,9 stupně Celsia. Předchozí rekord byl 36,6 stupně a byl rovněž z roku 1994. Vedra se nevyhnula ani horám. Na šumavském Churáňově, jenž leží nad 1000 metrů nad mořem, bylo 31,6 stupně Celsia.

Podle předpovědi meteorologů se na víkend mírně ochladí. Teploty budou v sobotu a v neděli do 32 stupňů Celsia. "Hlavně v sobotu se mohou objevovat bouřky a přeháňky," uvedla Houbová. Dodala, že následně v pondělí a především v úterý zase teploty stoupnou.

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