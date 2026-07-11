V Českých Budějovicích hořela propojka plynu, jeden člověk se zranil

Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích dnes ráno hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy. Informovali o tom policisté a hasiči na síti X.
"Požár je uhašen, jeho příčinu vyšetřují hasiči a policisté," řekl ČTK mluvčí jihočeských hasičů Roman Krčmář. Dodal, že v místě požáru probíhaly stavební práce. Z budov v okolí bylo evakuováno 20 lidí, které oheň nezranil.
Na místě byly ohlášeny plameny vysoké pět metrů. Hasiči ochlazovali okolí. Policisté s hasiči uzavřeli v Českých Budějovicích okolí Biskupské ulice a Zátkovo nábřeží. Při výkopu pak bylo obnaženo plynové potrubí a byl uzavřen přívod plynu.
Zhruba pětačtyřicetiletý muž utrpěl popáleniny rukou, hlavy a obličeje. "Po celou dobu byl při vědomí. Po ošetření popálenin hydrogelovým sterilním krytím byl převezen ve stabilizovaném stavu do českobudějovické nemocnice," informoval novináře mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.