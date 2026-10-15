V Českých Budějovicích se roztočí vypravěčský festival Kolotoč příběhů

Mezinárodní vypravěčský festival Kolotoč příběhů začne v sobotu v Českých Budějovicích. Do 25. října přinese vyprávění z šesti evropských zemí a Česka, městskou rodinnou hru s příběhy, workshopy, procházky či sousedskou večeři. Desátý ročník provází motiv žen a dívek jako výrazných osobností napříč zeměmi a kulturami. V tiskové zprávě o tom informoval pořádají spolek Verbarium.
Letos přijedou hosté ze Švédska, Francie, Litvy, Ukrajiny, Německa a Polska, chybět nebudou ani čeští vypravěči a vypravěčky. Vedle tradičních vypravěčských představení nabízí programy na pomezí žánrů, jako je vypravěčská procházka od Kendeho vily nebo premiéra filmu ve virtuální realitě.
"Za pozornost stojí také představení polské vypravěčky a hudebnice Katarzyny Jackowské-Enemuo Mužné nevěsty nebo performance na pomezí žánrů švédské hudebnice a vypravěčky Vidy Vojic, která přinese příběh o středověké mystičce a skladatelce Hildergardě z Bingenu. Představení se odehraje v kostele sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele, který není běžně přístupný a má jedinečnou atmosféru," uvedla ze spolek Verbarium Kristina Nesvedová.
Součástí programu bude druhý ročník mezinárodní konference Storytelling v praxi, workshopy či diskuse. Návštěvníci se mohou těšit také na městskou hru s příběhy pro rodiny, sousedskou večeři, jógu pro děti s příběhy či vypravěčskou procházku.
Festival se koná od roku 2017 v Českých Budějovicích a okolí. Dosud se na něm představili profesionální vypravěči a vypravěčky z Polska, Slovenska, Maďarska, Francie, Guadeloupe, Velké Británie, Dánska, Mexika, Ruska, Estonska, Litvy, Itálie, Německa, Kanady, ale i z Česka. Akci pořádá spolek Verbarium a desátý ročník festivalu získal záštitu České komise pro UNESCO. Podrobný program naleznou zájemci na webových stránkách www.verbarium.cz.