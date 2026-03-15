V Českých Budějovicích začne příprava na rekonstrukci mostu Kosmonautů

V Českých Budějovicích začne po víkendu příprava na rekonstrukci mostu Kosmonautů, který je součástí frekventované Mánesovy třídy. Od pondělí proto bude mimo jiné zavřená cyklostezka pod mostem podél řeky. Cyklisté musí počítat s objízdnými trasami. ČTK to řekla mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welzlová.
"Podařilo se nám dosáhnout maximum možného pro bezpečnou jízdu lidí, kteří se po městě pohybují na kole. Objízdná trasa je vedena cykloobousměrkou v ulicích Havlíčkova a Dukelská. Dále mohou cyklisté pokračovat parkem Dukelská. Objízdná trasa bude samozřejmě řádně značena a to včetně upozornění řidičů motorových vozidel na zvýšený pohyb cyklistů," řekl náměstek českobudějovické primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko).
Oprava mostu Kosmonautů potrvá do konce listopadu a město kvůli přestavbě mostu připravuje několik dopravních opatření. Mají pomoci lepšímu provozu v Českých Budějovicích.
Odborná analýza před několika roky ukázala, že se stav mostu Kosmonautů zhoršuje. Kraj proto musel dopravní značkou snížit nosnost mostu z 35 na 23 tun. Projekt počítá s rozebráním mostu a výstavbou nového. Denně přes něj projede více než 10.000 aut, navíc je jedním z mála mostů, který vede přes řeku Malši.