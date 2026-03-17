V CHKO Šumava pracuje 17 zaměstnanců, analýza ukáže, zda se bude stav snižovat

Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava možná bude muset snížit počet zaměstnanců. Nyní v organizaci pracuje 17 lidí. CHKO, která spadá pod šumavský národní park (NP), připravuje analýzu své činnosti, podle níž ministerstvo životního prostředí rozhodne o případném snížení stavu. ČTK to řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.
"Je to stejný postup jako v případě národního parku. Máme vytvořit analýzu, podle níž se pak ministerstvo rozhodne," uvedl. Šumavský národní park letos zřejmě zruší 15 pracovních pozic. Jde o snížení stavu přibližně o šest procent. Snížení počtu zaměstnanců požaduje zřizovatel, tedy ministerstvo životního prostředí. Nyní má park zhruba 270 zaměstnanců, mezi nimiž jsou i pracovníci CHKO.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) čeká od zástupců národních parků analýzy k upřesnění, kde by v parcích mohly být personální změny. Návrh státního rozpočtu na letošní rok počítá s příjmy ministerstva životního prostředí 16,8 miliardy korun, z toho 15 miliard korun tvoří běžné příjmy a půl miliardy korun příjmy z finančních mechanismů.
Dvořák dodal, že CHKO Šumava má tři pracoviště. Jsou ve Vimperku na Prachaticku, Horní Plané na Českokrumlovsku a Sušici na Klatovsku.
Šumavská CHKO byla vyhlášena 27. prosince 1963. Rozloha chráněné krajinné oblasti je 995 kilometrů čtverečních, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 466 až 1362 metrů, nejvyšším bodem je vrchol Boubína. V roce 1991 vláda vyhlásila šumavský národní park, který vyčlenila z vnitřní jádrové oblasti CHKO. Součástí CHKO jsou například národní přírodní rezervace Bílá strž, Boubínský prales, Černé a Čertovo jezero a Velká Niva.