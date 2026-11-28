V Jihočeském kraji funguje 14 rodinných skupin. Nahrazují dětské domovy, které byly v minulosti jediným zázemím pro odložené děti. Ve skupinách na jihu Čech žije asi 80 dětí. ČTK to řekla Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana.
Kraj, který zřizuje sedm z celkem devíti dětských domovů na svém území, pracuje několik let na jejich přeměně. Cílem je nabídnout dětem život v menších domácnostech a prostředí, které se co nejvíc blíží běžnému rodinnému životu. Důležitou součástí je navazování vztahů se sousedy, hledání nových kamarádů nebo možnost vídat se se spolužáky i mimo školu. Děti tak mají víc příležitostí přirozeně se zapojit do života v místě bydliště a připravovat se na samostatnost.
"V rámci poslední výzvy zaměřené na pořízení nemovitostí pro tento účel se kraji podařilo získat 11 nových objektů v běžné zástavbě. Do každého z nich se následně přestěhovalo šest dětí," uvedla Dědičová. Kromě toho jsou v kraji další tři rodinné skupiny, které již dříve fungovaly v dětských domovech Zvíkovské Podhradí, Radenín a Písek.
Kapacita dětských domovů v Jihočeském kraji je naplněná. "V některých případech jsou v nich však umístěny také děti, jejichž potřeby a specifika neodpovídají primárnímu zaměření těchto zařízení," upozornila Dědičová. Kraj proto podle ní vnímá nedostatek kapacit pro diagnostickou ústavní péči, a to i s ohledem na narůstající problémy, se kterými se děti a mladiství ve společnosti potýkají.
Jihočeský kraj loni evidoval 158 dětí vyžadujících náhradní rodinnou péči. Letos jich je 162. "Počet se neustále navyšuje. Oproti roku 2023, kdy to bylo 121 dětí, se jedná o velmi významný nárůst," uvedla Dědičová.