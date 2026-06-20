V jihočeských Borkovicích dnes bylo 33,4 stupně Celsia, padl rekord z roku 2002

V Jihočeském kraji byly překonané nejvyšší teploty pro dnešek v Borkovicích na Táborsku a v Jindřichově Hradci. Nejtepleji bylo v Borkovicích, kde naměřili 33,4 stupně Celsia, dosavadní maximum z roku 2002 tam bylo překonané o devět desetin stupně. Na jihu Čech dnes byly i bouřky a dešťové přeháňky, řekla ČTK Eva Houbová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V Jindřichově Hradci dnes meteorologové zaznamenali teplotu 32,2 stupně Celsia, o šest desetin stupně víc než v doposud rekordním roce 2013.
Jihočeský kraj patří mezi regiony, pro které platí ode dneška do nedělního večera výstraha meteorologů před vysokými teplotami a před velmi silnými bouřkami s přívalovým deštěm a kroupami.
V neděli se nejvyšší teploty v Jihočeském kraji mohou dostat na 30 až 33 stupňů Celsia, na horách na 29 stupňů Celsia. Bouřky by měly být hlavně odpoledne. Vítr může mít v nárazech rychlost okolo 70 kilometrů v hodině.