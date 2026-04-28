V jihočeských mateřských školách ubylo téměř 1000 dětí, tříd je naopak více

Jihočeské mateřské školy navštěvuje v tomto školním roce 21.956 dětí, téměř o 1000 méně než před rokem. Přesto vzrostl počet tříd, ve 333 školkách na jihu Čech jich je celkem 1086, meziročně o sedm více. Na jednu učebnu v předškolním vzdělávání tak připadá 20,2 dítěte. Počet žáků základních škol se meziročně téměř nezměnil, počet středoškoláků vzrostl o 2,3 procenta. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Ve školním roce 2025/2026 do mateřských škol v kraji nově nastoupilo 6657 dětí. Školky navštěvovalo 36,3 procenta dětí, kterým bylo méně než tři roky, šestiletých a starších dětí bylo 17,6 procenta. Mateřské školy navštěvuje v tomto školním roce celkem 766 dětí se zdravotním postižením, z toho 277 dětí je ve speciálních třídách.
Základní vzdělání v Jihočeském kraji v tomto školním roce poskytuje 270 škol s celkem 3213 třídami, ve kterých se učí 60.118 žáků. Z tohoto počtu navštěvuje první stupeň 35.566 žáků, 24.552 žáků se vzdělává na druhém stupni. Počet tříd se meziročně zvýšil o deset, počet žáků základních škol v Jihočeském kraji se téměř nezměnil.
Celkem 331 žáků v regionu musí opakovat některý ročník školní docházky. Na víceletá gymnázia, případně na konzervatoř přešlo 677 dětí. Do základních škol v kraji dochází 7283 žáků se zdravotním postižením. Speciálním vzdělávacím programem se vyučuje 1276 žáků. Individuální vzdělávací plán má 1340 žáků.
Na základních školách v kraji vyučuje v současném školním roce celkem 4567 učitelů a učitelek, podíl mužů činí 16,5 procenta. Na jednu třídu připadá v průměru 18,7 žáka a na jednoho vyučujícího 13,2 žáka. Nejčastějším zřizovatelem základních škol v Jihočeském kraji jsou obce s 224 školami, 20 škol spravuje kraj, stejný počet jich je soukromých a čtyři školy jsou církevní. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má na starosti dvě základní školy v kraji.
Středoškolské vzdělání zajišťuje v kraji celkem 90 škol s 1370 třídami, které letos navštěvuje 32.471 studentů. Na středních školách se v kraji vzdělává 1434 studentů se zdravotním postižením. Středoškolské vzdělávání poskytuje 3086 pedagogů v přepočtu na plné úvazky, z toho více než 58 procent jsou ženy.
V Jihočeském kraji je 24 gymnázií a 69 středních škol, které nabízí odborné vzdělání s výučním listem a nebo s maturitní zkouškou. Dále 20 škol zajišťuje obory nástavbového studia. Gymnázia navštěvuje celkem 8452 studentů, obory odborného vzdělání si zvolilo celkem 22.819 studentů a obory nástavbového studia si vybralo 1200 studentů.