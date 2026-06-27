V jihočeských přehradách je málo vody, lodě se na některá místa nedostanou

Autor: ČTK
  9:00aktualizováno  9:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hladiny jihočeských přehradních nádrží jsou kvůli suchému a teplému počasí výrazně nižší. Sucho může ovlivnit také sezonu rekreační plavby. Na Lipně ubývá každý den zhruba centimetr vody a do některých míst se už lodě nedostanou. Pokles hladiny je znát i na Orlíku, tam se ale situace opakuje několik let a provozovatelé půjčoven jsou na nedostatek vody více připraveni. Zájem o půjčování plavidel je podobný jako loni, lidé si rezervovali zhruba 70 procent lodí předem. Provozovatelé většinou nezdražovali, zjistila ČTK.

"Je málo vody. Lidi s vypůjčenými loděmi to omezuje, protože na řadu míst nemůžou, kam se dříve mohlo. Do nějakých přístavů už nemohou zajet, protože tam nemají vodu. Hrozí to, že provozovatelé budou muset sezonu ukončit, protože nebude kde vyndat lodě," řekl ČTK Martin Brychta z půjčovny plachetnic LipnoYacht ve Frymburku. Problém je například v Černé v Pošumaví, kde je o 20 centimetrů méně, než je potřeba. V Lipně nad Vltavou pro manipulaci s loděmi v přístavišti zbývá 25 centimetrů, ale každý den hladina klesne o další zhruba centimetr. “Za 25 dní proto může nastat krize," dodal Brychta. Ve Frymburku je vody zatím dostatek a 70 procent plachetnic si lidé zamluvili předem. Neměnily se ani ceny.

Ceny půjčovného zůstaly na podobné úrovni jako loni také v Lipně nad Vltavou. Zájemci si tam mohou půjčit motorové čluny a lodě, k jejichž řízení nepotřebují kapitánské zkoušky. Informace o výskytu sinic v přehradě zájemce neodradily. "V současné chvíli máme jednu z nejlepších kvalit vody za poslední roky. A co se týká půjčovny, tak neregistrujeme pokles. Půjčujeme stejně jako loni, takže pro nás je to zatím standardní letní sezona,” řekl ČTK za lipenské středisko Jiří Gruntorád.

Obdobně jako před rokem hodnotí sezonu také v Marině Orlík, kde si lidé mohou půjčit plachetnice, pramice či motorové čluny. "S vodou je problém už několikátý rok. Jak je málo vody, lidé se všude nedostanou. Už nám i některé rezervace zrušili kvůli nedostatku vody. My máme i jeřáb a lodě dáváme do vody jeřábem," řekla ČTK majitelka Šárka Srbová.

Podle mluvčí Povodí Vltavy Pavlíny Mertl plní vodní nádrže svoji hlavní funkci, když zajišťují a poskytují vodu, když je jí v přírodě nedostatek. Projeví se to právě poklesem hladin. "Na Lipně je to zhruba o 1,3 metru a na Orlíku o 4,5 metru oproti obvyklé letní úrovni, tedy hladině, kde by byla voda za předpokladu normální hydrologické situace. Hladiny vody, které jsou nyní na Lipně a Orlíku, se v loňském roce také vyskytly, bylo tomu však později než nyní," řekla ČTK Mertl.

Hladina Lipna je letos druhá nejnižší za 20 let, níže klesla v roce 2014, kdy bylo vody jen o dva centimetry méně. "Plavba na Lipně i při současném stavu hladiny funguje bez zásadního omezení. Nemáme hlášeny žádné významně zhoršené stavy na přístavištích," uvedla Mertl. Na Orlíku je plavba místy omezena. Ve vodárenských nádržích je zásoba vody dostatečná a odběry pitné vody jsou zajištěny. Římov, který je hlavní zásobárnou pitné vody pro Jihočeský kraj, je naplněn z 81 procent a Husinec, který je záložním zdrojem pitné vody pro Prachaticko, je plný ze 72 procent.

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