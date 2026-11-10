Pohádkové betlémy Vojtěcha Kubašty zaplní o Vánocích jindřichohradecký kostel

Pohádkové betlémy ilustrátora Vojtěcha Kubašty budou od 21. listopadu vystaveny v jindřichohradeckém kostele svatého Jana Křtitele a přilehlém minoritském klášteře. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výběr z Kubaštovy světoznámé tvorby. Jeho papírové betlémy se díky důmyslným střihům a ohybům po rozevření promění v prostorovou scénu narození Ježíška. Novináře o tom dnes informovala Marcela Kozlová, mluvčí pořádajícího Muzea Jindřichohradecka.
"Na betlémech Vojtěcha Kubašty mě fascinuje spojení výtvarného talentu s mimořádnou technickou představivostí. To, co na první pohled vypadá jako jednoduchý papírový obrázek, se po rozevření promění v propracovanou prostorovou scénu. A právě v tom spočívá jeho výjimečnost – dokázal v jediném listu papíru ukrýt celý vánoční svět," uvedla kurátorka výstavy Alexandra Zvonařová. Kubaštova tvorba si získala obdivovatele po celém světě, mimo jiné v Německu, USA či Velké Británii.
Návštěvníci uvidí nejen originální návrhy betlémů, ale také jejich tiskové podoby a zvětšeniny. Výstavu doplní velkoplošné tisky s vánoční a betlémskou tematikou i autorská série obrazů inspirovaná operou Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, jehož dílem byl Kubašta fascinován. Vernisáž bude v sobotu 21. listopadu od 14:00 hodin v kostele svatého Jana Křtitele ve Štítného ulici. Výstavu zde bude možné navštívit do 6. ledna příštího roku.
Vojtěch Kubašta, který žil v letech 1914 až 1992, skloubil umělecký talent s technickými dovednostmi architekta. Ilustrátorova tvorba měla mezinárodní úspěch. Kubašta ilustroval přes 150 prostorových pohyblivých knih, několik set titulů klasických prostorových knih, desítky betlémů a prostorové i ploché pohlednice či omalovánky. Vytvořil také trojrozměrné knižní verze filmů studia Walta Disneyho Sněhurka a sedm trpaslíků, Méďa Béďa, Mickey Mouse a 101 dalmatinů. Jeho díla jsou v muzeích v Itálii, Austrálii, Japonsku a Číně. Velkou kolekci výtvarníkových knih schraňuje americké muzeum Bienes Museum of the Modern Book na Floridě.