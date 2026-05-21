V Jindřichově Hradci letos vznikne zařízení pro ohrožené děti

V Jindřichově Hradci vznikne zařízení pro ohrožené děti. Město vybuduje půdní vestavbu ve Sládkově ulici za 5,4 milionu korun bez DPH. Zařízení s kapacitou osm dětí bude provozovat Jihočeský kraj a městu náklady na stavbu uhradí. V provozu by mohlo být od podzimu letošního roku, řekl dnes novinářům starosta Michal Kozár (ANO).
"Jindřichův Hradec podepsal s Jihočeským krajem memorandum, protože tato zařízení se aktuálně v kraji nachází jedno ve Volyni a jedno ve Strakonicích. Východní část Jihočeského kraje není vůbec pokryta," uvedl Kozár. Město vlastní ve Sládkově ulici bytový dům, kde již dříve počítalo s půdní vestavbou, takže jsou tam přivedeny všechny potřebné sítě.
Radnice nechala zpracovat projekt a rada města na středečním jednání vybrala zhotovitele stavby. Zařízení by mohlo být v provozu od podzimu. "Jedná se o případy, kdy se rozhodne o okamžitém odebrání dítěte. Ty jsou potom přivezeny do tohoto zařízení. K tomu většinou dochází, když jsou v toxickém prostředí, jsou bezprostředně ohroženy a jsou tam po dobu půl roku maximálně," vysvětlil Kozár.