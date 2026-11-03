V Jindřichově Hradci se otevřelo zařízení pro ohrožené děti za 6,4 milionu korun

V Jindřichově Hradci se dnes otevřelo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dosud tato služba na jihu Čech funguje jen ve Strakonicích a Volyni. Nové zázemí vzniklo ve spolupráci města a Jihočeského kraje. Město poskytlo prostory a zajistilo přestavbu podkroví na dva byty s kapacitou pro osm dětí. Kraj bude zařízení provozovat a městu poskytl šest milionů korun z celkových nákladů 6,4 milionu korun. Novinářům to dnes řekli zástupci kraje a města.
Zařízení je určeno dětem, které se ocitly v závažné krizové situaci například kvůli násilí, zanedbávání nebo jiným problémům v rodině. Poskytuje jim ochranu a odbornou péči po dobu, než se podaří najít vhodné dlouhodobé řešení jejich situace. "Děti, které jsou odebrány z rodiny například v nočních hodinách, by neměly být vystaveny další zátěži v podobě dlouhého převozu do Volyně nebo Strakonic. Každoročně se přitom jedná o desítky až stovky dětí a každý případ vyžaduje individuální přístup, rychlou reakci a především bezpečné prostředí," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová (Naše Česko).
Zařízení vzniklo přestavbou dosud nevyužívaného podkroví městského domu ve Sládkově ulici. Stavební firma vybudovala dva samostatné byty. Každý je určen pro čtyři děti a jednoho pracovníka zajišťujícího péči. Oba byty mají koupelnu, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dva pokoje. K dispozici jsou také společné prostory pro obě bytové jednotky, které zahrnují návštěvní pokoj, samostatné WC a sklad prádla.
"Je to sice vždycky jenom na období půl roku, ale z toho, co víme, i z informací, které jsou z terénu, tak těch případů se vyskytuje poměrně dost," uvedl starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár (ANO). Celková kapacita je osm dětí. Díky uspořádání do menších bytů budou moci děti pobývat v prostředí, které se podobá běžné domácnosti.
Zařízení má sloužit zejména starším dětem a sourozeneckým skupinám, pro které může být obtížnější rychle zajistit vhodnou formu další péče. "Naším cílem je přistupovat ke každému dítěti s respektem k jeho potřebám a pomoci mu překonat období nejistoty. Chceme, aby u nás děti našly pochopení, klid a dospělé, na které se mohou obrátit," uvedla Radka Stejskalová, ředitelka Domova pro seniory Jindřichův Hradec, který bude provoz zařízení zajišťovat.
Nová půdní vestavba navazuje na dřívější rekonstrukci domu ve Sládkově ulici. V roce 2019 zde město vybudovalo šest sociálních bytů přibližně za 13,8 milionu korun.