V Jindřichově Hradci se sešla díla 17 umělců vyučujících i na univerzitách

V jindřichohradeckém minoritském klášteře představuje společně svoji tvorbu 17 umělců, kteří působí na katedrách výtvarné výchovy šesti univerzit v Česku a na Slovensku. Díla byla vytvořená různými technikami, vedle klasických například také pomocí 3D tisku. Návštěvníci uvidí i práce z textilií nebo ze starých rentgenových snímků. Výstava nazvaná Beze slov začala dnes, přístupná bude do 25. října.
Vystavující působí na katedrách výtvarné výchovy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře.
Společná prezentace se v takovém rozsahu koná poprvé. "Napadlo nás to kvůli tomu, že jsou to činní umělci a ještě k tomu předávají to svoje know-how svým studentům na pedagogických fakultách. Takže nám to přišlo jako zajímavá příležitost se i mezi sebou seznámit," řekla hlavní kurátorka výstavy Zuzana Duchková z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.
Výstava prostřednictvím malby, kresby, grafiky, multimédií i prostorových realizací otevírá téma vztahu mezi obrazem a jazykem. Zaměřuje se na situace, kdy obraz nepotřebuje komentář a dokáže "mluvit sám za sebe", ale také na momenty, kdy se slovo stává přímou součástí výtvarného díla nebo jeho rovnocenným partnerem. "Navazujeme na středověké umění, které potřebovalo vykladače nebo mělo přímo obsažený text na svých obrazech, takové ty mluvicí pásky. S tím spousta autorů také pracovala," podotkla Duchková.
Areál minoritského kláštera ve Štítného ulici spravuje Muzeum Jindřichohradecka. Podrobnosti k výstavě jsou na jeho webu.