V Jindřichově Hradci usiluje znovu o mandát 23 ze 27 současných zastupitelů

Autor: ČTK
  16:05aktualizováno  16:05
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Jindřichově Hradci v letošních komunálních volbách znovu usiluje o mandát 23 z 27 současných zastupitelů. Pozici obhajuje starosta Michal Kozár (ANO) i místostarostové Radim Staněk (Naše Česko) a Bohumil Komínek (Nezávislí Pro Hradec). Mezi kandidáty naopak chybí senátor Jaroslav Chalupský, protože hnutí Hradec Srdcem a Rozumem kandidátku nesestavilo. Vyplývá to údajů na webu volby.cz. Komunální volby budou 9. a 10. října.

Voliči budou v říjnu v Jindřichově Hradci vybírat zastupitele z deseti různých uskupení. Za ANO kandiduje starosta Michal Kozár, radní Magda Blížilová či zastupitel Pavel Prygl. Nezávislé Pro Hradec vede místostarosta Komínek společně s bývalým starostou Stanislavem Mrvkou a bývalým ředitelem likérky Fruko-Schulz Josefem Nejedlým. Za Naše Česko usilují o hlasy voličů místostarosta Radim Staněk, šéf Služeb města Ivo Ježek či historik Vladislav Burian.

V čele Starostů a nezávislých stojí advokát Vít Pošvář, kastelán jindřichohradeckého zámku Jan Mikeš a právník Ondřej Pumpr. Jedničkou kandidátky ODS je nově manažerka Destinačního managementu Česká Kanada Kateřina Svobodová. Za Společně s Piráty o křesla v zastupitelstvu usilují lékaři Jaromír Kopřiva a David Kinšt a krajinářská architektka z Krafferovy zahrady Michaela Zudová.

Poslanec Libor Vondráček (Svobodní) vede společnou kandidátku Velký křížek pro Hradec s SPD, Motoristy, Trikolorou a PRO. V roce 2022 usiloval o křeslo v zastupitelstvu na kandidátní listině společně se senátorem Chalupským. Hradec Srdcem a Rozumem získal čtyři mandáty a Vondráček se z šestého místa do zastupitelstva nedostal.

Komunální volby v Jindřichově Hradci v roce 2022 vyhrálo ANO, získalo pět mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druzí skončili Nezávislí pro Hradec s pěti mandáty. Třetí Hradec srdcem a rozumem má čtyři zastupitele. Čtvrtá ODS má tři mandáty, tři zastupitele má na pátém místě STAN. Šestí byli Společně s Piráty se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončili SNK ED a nezávislí kandidáti se dvěma mandáty.

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