Festival betlémů Jindřichohradecké Jinohrátky dnes přilákal na 400 návštěvníků. Přehlídka, která se v klášteře minoritů v Jindřichově Hradci konala pojedenácté, představila práci betlemářů i jiná tradiční řemesla. Andělé na chůdách spolku pouličního umění Chůdadlo letos dorazili s andělskou poštou Ježíškovi, řekla ČTK Marcela Kozlová z pořádajícího Muzea Jindřichohradecka.
"Po celý den přicházeli rodiče s dětmi. A děti mohly nejen hodit dopis do schránky, ale byl tu i takový amplion, do kterého mohly přání namluvit. A pak dostaly potvrzení o tom, andělská pošta to doručí Ježíškovi. Mohly si dopisy napsat u nás a někteří si je přinesli i z domova," řekla Kozlová. Po celý první adventní víkend jsou prostory minoritského kláštera včetně vánoční Výstavy betlémů Vojtěcha Kubašty přístupné zdarma.
Na návštěvníky areálu ve Štítného ulici čekaly vánoční výtvarné dílny a ukázky tradičních řemesel. Lidé taky mohli sledovat betlemáře při práci. Vedle řezbářů se představily také betlémy z kraslic. Zájemci si vyzkoušeli zdobení perníčků, tkaní, kroužkování nebo výrobu šperků. V kostele svatého Jana Křtitele vystoupil Pěvecký sbor Nova Domus s pásmem Andělská škola. Odpoledne se rozezněly také nejstarší jindřichohradecké varhany z roku 1732, na které zahrál místní varhaník a sbormistr Tomáš Petrů.
"Jindřichohradecké Jinohrátky se za 11 let staly krásnou tradicí, která do našeho muzea přivádí celé rodiny. Mám radost, že se nám daří propojovat zábavu s poznáváním tradičních řemesel a připomínáním vánočních zvyků. Právě při takových setkáních klášter ožívá a rodiny si od nás odnášejí zážitky, na které mohou společně vzpomínat," dodala ředitelka Muzea Jindřichohradecka Martina Machartová.