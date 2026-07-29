V Lišově hoří skládka odpadů, likvidace požáru potrvá zřejmě delší dobu

V Lišově na Českobudějovicku hoří skládka odpadů. Hasiči požár lokalizovali, ale stále se objevují nová ohniska. Práce na likvidaci požáru potrvají zřejmě několik hodin. Hasiči o požáru informovali na síti X.
"Oheň by se neměl šířit nějak rychle, ale vzhledem k tomu, že se jedná o skládku, bude likvidace časově náročnější," uvedla mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová.
Jedná se o skládku s kapacitou více než 170.000 metrů krychlových. Areál se dělí na dvě části. Jednu provozuje společnost FCC, druhou CLAY CB. Odpad do obou částí dováží FCC. Skládkování v této oblasti začalo na začátku 80. let minulého století zavážením bývalého vytěženého prostoru po cihlářských hlínách. Umísťování odpadů pokračovalo v 90. letech a postupně se skládka rozšiřovala.