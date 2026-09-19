V Mirovicích na Písecku lidé v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

Obyvatelé Mirovic na Písecku v pátečním místním referendu převahou hlasů odmítli stavbu větrných elektráren na území města a jeho částí. Proti bylo 435 hlasů, pro 126. Účast byla 47,96 procenta. Výsledek referenda je platný a pro zastupitelstvo města závazný. Vyplývá to z údajů zveřejněných na městském webu.
Lidé odpovídali na otázku, jestli souhlasí s výstavbou větrných elektráren v katastrálním území Mirovice, Boješice, Ohař, Touškov, Kakovice, Ráztely a Plíškovice. Referenda se mohlo zúčastnit 1203 osob. Vydaných bylo 577 hlasovacích lístků, odevzdaných platných hlasů bylo 562. Jeden hlasující neoznačil křížkem žádnou odpověď.
Se záměrem vybudování větrného parku oslovila Mirovice a sousední obec Horosedly společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Ze tří elektráren, které by stály východně od města okolo vrchu Háj vzdáleného kilometr od nejbližší zástavby, by Mirovice měly pravidelný roční příjem. Zastupitelstvo loni rozhodlo o spolupráci na přípravě větrného parku, později obyvatelé města podepsali petici za vypsání referenda. ČTK to před hlasováním řekl starosta Mirovic Josef Vejšický (Pro Mirovice). Volební místnosti byly v pátek otevřené od 08:00 do 22:00.
V plánu jsou ještě další tři elektrárny pro sousední Horosedly. "Tam už žádný odpor není, žádné referendum, smlouvy mají také podepsané, takže tam už to pokračuje," uvedl Vejšický.
Referendum je podle zákona platné, když se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.
Obyvatelé Mirovic před dvěma lety v referendu odmítli stavbu fotovoltaické elektrárny o rozloze 27 hektarů. Postavit ji chtěla společnost ib vogt Czech v blízkosti obce Touškov. Referenda se zúčastnilo 477 lidí, což bylo 39,52 procenta oprávněných voličů. Proti výstavbě hlasovalo 429 lidí, 43 bylo pro, jeden se zdržel a čtyři hlasy byly neplatné. Lidé se obávali znehodnocení pozemků, zničení krajinného rázu a vlhkosti.