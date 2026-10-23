V Modlešovicích u Strakonic začala oprava silnice za 24,5 milionu korun

V Modlešovicích u Strakonic začala oprava průtahu obcí. Silnice III/1407 bude kvůli tomu do 18. prosince zavřená. Práce na vozovce, chodnících, dešťové kanalizaci a obměně veřejného osvětlení si vyžádají 24,5 milionu korun. Město Strakonice z toho zaplatí 13,5 milionu korun, informovala dnes novináře mluvčí radnice Markéta Bučoková.
"Vedle samotné rekonstrukce vozovky se počítá s výstavbou nových a opravou stávajících chodníků podél komunikace. Úpravy přispějí k bezpečnějšímu pohybu pěších a celkovému zlepšení veřejného prostoru v obci," uvedla Bučoková. Současné veřejné osvětlení nahradí LED svítidla s nižší spotřebou elektřiny.
Investorem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Město Strakonice se finančně podílí na obnově chodníků, odvodnění silnice, úpravě dešťové kanalizace a výměně osvětlení. První etapa uzavírky by měla skončit před Vánocemi. Další etapa je naplánována na příští rok. Objízdná trasa vede na silnici I/22 do Cehnic, po silnici III/1409 do Čejetic a dále na silnici III/1407.
Strakonice letos hospodaří se schodkem 79 milionů korun. Rozpočet počítá s výdaji 903 milionů korun a s příjmy 824 milionů korun. Schodek město pokryje z rezerv z minulých let. Město má naplánované investice za 228 milionů korun.