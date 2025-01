V Motoru prodloužili smlouvy útočníci Olesen a Ordoš

V Motoru bude pokračovat také dánský forvard Nick Olesen, u něhož klub využil opci i pro další ročník. Olesen je v posledních deseti zápasech nejlepším střelcem soutěže.

„Oba hráči patří do prvních formací našeho týmu, jsou v ideálním hokejovém věku a už víme, co v nich tříme za schopnosti. Proto jsme měli zájem o to, aby v Motoru pokračovali a jsem rád, že to tak i dopadlo,“ zhodnotil kroky klubu sportovní manažer Jiří Novotný, který samozřejmě i nadále pracuje na zkvalitňování kádru pro sezonu stávající, ale i ty následující.