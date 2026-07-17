V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku dnes hořel les na ploše 50krát 50 metrů. Hasiči požár uhasili. Uvedli to na síti X.
Na místě zůstala pouze jednotka národního parku, která zajistí sledování místa požáru během noci. Oheň zasáhl kořenový systém. Požár byl ve velmi obtížně přístupném terénu. Na Šumavě je v posledních letech požár ojedinělý, řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Ve 14:37 velitel zásahu ohlásil u Stožce lokalizaci požáru a zredukoval počet zasahujících jednotek. Kvůli nepřístupnému terénu nemohli hasiči až k požáru dojet cisternami, tvořili proto dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů.