V noci na dnešek hořelo zemědělské stavení na Táborsku, škoda je deset mil. Kč

V noci na dnešek hořelo zemědělské stavení v Bradáčově na Táborsku. Oheň zasáhl tři budovy a způsobil škodu přibližně deset milionů korun. Hasiči v noci vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom dnes na síti X.
Oheň zasáhl před 22:00 dva rodinné domy a stodolu na celkové ploše 700 metrů čtverečních. "Požár je lokalizován, dnes předpokládáme nasazení těžké techniky z důvodu nestabilní konstrukce jednoho z objektů," uvedl mluvčí jihočeských hasičů Roman Krčmář. Příčiny vzniku požáru vyšetřují.