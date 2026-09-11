V Opařanech zkoumají vliv mobilních telefonů na hospitalizované děti

Dětská psychiatrická nemocnice (DPN) Opařany na Táborsku zahajuje výzkum zaměřený na vliv mobilních telefonů na pacienty. Výzkum se bude týkat dětí ve věku od 10 do 17 let. Projekt by měl odpovědět na otázku, jak děti a dospívající s psychickými obtížemi používají mobilní telefony a jakou roli hrají digitální technologie. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Jana Sosna Voňavková.
"Nechceme jednoduše určit, zda jsou mobilní telefony pro děti dobré, nebo špatné. Vztah mezi digitálními technologiemi a duševním zdravím je mnohem složitější. Důležité nemusí být jen to, kolik času dítě s telefonem tráví, ale také jak jej používá a jakou funkci v jeho životě plní. Proto chceme propojit údaje z telefonu se zkušeností samotných dětí a sledovat, jak se jejich prožívání a postoje během hospitalizace mění," uvedl klinický psycholog DPN Opařany David Havelka.
Výzkum bude sledovat změny chování dětí mezi prvním a čtvrtým týdnem jejich hospitalizace. Účast ve studii je dobrovolná a nijak nemění běžná pravidla používání mobilních telefonů při hospitalizaci.
Projekt podporuje Jihočeský kraj, který na něj dal 310.000 korun. "Stále častěji se diskutuje o možném vlivu chytrých telefonů a sociálních sítí na duševní zdraví dětí a adolescentů. Avšak data u psychiatricky hospitalizovaných dětí chybí. Projekt ve svých výsledcích umožní lépe porozumět tomu, jak děti a dospívající s psychickými obtížemi mobilní telefony skutečně používají a jak se jejich postoje k digitálním technologiím v průběhu léčby vyvíjejí," uvedla Ivana Turková z jihočeského krajského úřadu.
Opařanská nemocnice má 60 lůžek, 13 procent z celkového počtu psychiatrických lůžek pro děti v Česku. Přibližně 50 procent hospitalizovaných ve věku od tří do 18 let je z Jihočeského kraje. Za rok zařízení léčí na lůžkách a v ambulancích kolem 1000 dětí. DPN v Opařanech patří mezi tři pracoviště tohoto druhu v ČR. Jako jediná má specializované oddělení pro pacienty s těžkými neurovývojovými poruchami a agresivními projevy.